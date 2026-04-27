科研女神︱混不下去才回國？顏寧反駁：說這話的人多崇洋媚外

中國著名生物學家、中國科學院院士顏寧，昨日（26日）在個人微博發文，罕有地就外界對其個人及研究領域的質疑作出強硬回應。對於有言論稱她「在國外混不下去才會回到中國」，顏寧直斥持此說法的人，其心態實則是「崇洋媚外」，並反問：「合着潛意識就覺得出國才是升，只有混不下去才能回國，而不是因為更好的環境？」

顏寧目前擔任深圳醫學科學院創始院長及深圳灣實驗室主任。她昨日透過微博帳號「nyouyou」發文，回應近期網絡上針對冷凍電子顯微鏡（cryo-EM）技術發展，以及指人工智能（AI）將會令其「失業」等言論。

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斥「黑粉」自卑：別再丟人現眼

有說法認為，隨着冷凍電鏡技術的普及，結構生物學家只是在「利用電鏡發論文灌水」。對此，顏寧指出，冷凍電鏡技術的出現是生物學界的一場重大變革，它讓研究人員得以跳過耗時費力的「結晶」步驟，從而能更快地看清生命分子的結構，這對於理解生命機制及推動藥物研發至關重要。

而對於有指AI的發展將使其面臨「失業」困境，以及她是因在國外「混不下去」才回國的說法，顏寧更是毫不客氣地反擊。她直言：「這麼說話的人有沒有意識到自己心裡是多崇洋媚外啊？」

她續稱：「都21世紀第三個十年了，某些人骨子裏的那些自卑就別無知無畏地丟人現眼了。」

科研團隊上周發表重磅成果

事實上，就在上周四（23日），顏寧領導的深圳醫學科學院團隊聯合清華大學團隊，剛剛在國際頂尖學術期刊《科學》（Science）上發表了一項重磅研究成果。其團隊成功搭建了一個結合高分辨率冷凍電鏡、糖蛋白質組學與AI建模的融合研究體系，首次將天然糖質複合物的研究推進至近原子分辨率的層面。

公開資料顯示，顏寧於2022年宣布從美國普林斯頓大學辭職，回到中國，並主力協助創辦深圳醫學科學院。