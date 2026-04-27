天空之鏡｜茶卡鹽湖擺「辣眼」積木心 網民狠批：哪個天才的審美？

被譽為「人一生必去55個地方」之一的青海海西州茶卡鹽湖，近日因湖中央一座心形積木雕塑而引發爭議。有內地網民發布影片，直指該座紅綠藍配色的雕塑造型「辣眼」，與被稱作「天空之鏡」的自然美景格格不入。事件引起網民熱議，不少人附和批評景區此舉是「畫蛇添足」。

景區：應遊客要求增設未料惹負評

該網民在影片中乘坐景區觀光火車，經過平靜如鏡的湖面時，拍下該座突兀的心形積木雕塑，並在片中質問：「這是哪個天才的審美，在湖中間立個這玩意好看嗎？」

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影片發布後，隨即在網上發酵。大量網民在評論區留言表示認同，認為在絕美的自然風光中安放人工雕塑，純屬多此一舉。亦有多名曾到訪該景區的遊客向內地傳媒表示，當時已覺得該雕塑「有些不自然」，與周邊環境極不協調。

據極目新聞，對於外界的批評，茶卡鹽湖景區一名客戶服務人員回應指，心形積木雕塑是由景區委託「專業團體」設計，已在湖中安放了兩至三年。她解釋，此前從未有遊客反映其外觀存在問題，並稱：「每個人的審美不一樣，之前由於景區內沒有打卡點，有些遊客說太單一了，所以景區才請專業人員設計了一些東西。」

該名職員表示，並不清楚雕塑背後的具體設計理念，但承諾會將相關意見向領導層反映。

而景區所屬的烏蘭縣文體旅遊廣電局一名工作人員則確認，設立雕塑是景區方面的行為，她會記錄相關問題並轉達予景區處理。

公開資料顯示，茶卡鹽湖位於青海省海西州烏蘭縣，湖面面積達105平方公里。其湖面因能清晰反射天空、白雲及遠處雪山，景觀奇特壯麗，猶如一面巨大的鏡子，因而被冠以「中國的天空之鏡」美譽。