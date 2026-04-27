買200元水果紓緩孕吐遭夫推撞辱罵 豫婦心死墮胎：及時止損

河南省商丘市近日發生一宗令人心寒的家庭糾紛。一名懷孕三個月的谷姓女子，因孕吐嚴重，用自己的積蓄購買約200元人民幣的水果以紓緩不適，卻慘遭丈夫激烈指責、辱罵甚至動手推撞。女子在心灰意冷下，最終選擇終止妊娠並提出離婚，直言此舉是「及時止損」，事件引發內地網民廣泛熱議。

爭執僅為導火線

據悉，谷女士因懷孕初期孕吐反應嚴重，食慾不振，遂動用其婚前個人積蓄，購買了土多啤梨、菠蘿等水果及少量零食。其丈夫回家後，非但沒有關心妻子的身體狀況，反而大發雷霆，斥責她「亂花錢」，並以家庭有房貸、車貸壓力為由，要求她購買平價水果。他更以極端方式推算，稱「每月水果要花6000元」。

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爭吵期間，其丈夫不僅惡言相向，更動手推撞懷有身孕的谷女士。事後，丈夫持續採取冷戰態度，並無任何道歉之意。谷女士在經過數日深思後，認為在一個缺乏關愛與尊重的家庭環境中，孩子出生後只會受苦，故最終在家人的陪同下，到醫院終止了12周的妊娠。

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谷女士透露，這次「水果風波」僅是壓垮駱駝的最後一根稻草。她指丈夫長期以來存在多種問題，包括在她懷孕期間仍在室內吸煙，加劇其身體不適；過往曾有精神出軌紀錄；並頻繁對她實施冷暴力及進行經濟控制。她指出，丈夫平時用於抽煙、飲酒及朋友聚餐的開銷遠超200元，卻對她孕期的基本生理需求大加指責，是典型的「雙重標準」。

丈夫在得知妻子墮胎後情緒失控，在家中大肆破壞傢俱。谷女士目前已正式啟動離婚程序。她強調，婚姻的基石在於「雙向體諒」，單方面的忍讓只會令關係走向崩潰。

網民：最可怕不是窮

此事件在網上引起極大迴響，在微博熱搜榜一度登頂，大量網民留言譴責其丈夫的冷漠與暴力行為，認為「婚姻裡最可怕的不是窮，而是不被心疼」的觀點引起了廣泛共鳴。

有社會學家指出，此個案揭示了部分婚姻中女性所面臨的系統性困境，其健康權、經濟自主權及情感需求均被貶低與漠視。根據內地《反家庭暴力法》，經常性的謾罵、恐嚇等精神侵害行為亦屬家庭暴力。專家強調，伴侶關係必須建立在平等、尊重與共情的基礎之上，否則難以長久。