橫琴口岸｜偷運51公斤「黑市飯盒」 蠱惑司機關口斷正

澳門海關於上周三（4月22日）在橫琴口岸截獲一宗走私未經檢疫熟食案件，於一輛私家車內搜出合共約51公斤的熟食盒飯。

案情指，一名35歲的澳門本地男性居民在駕駛私家車經橫琴口岸入境時，被海關人員截查。關員在車內發現大批未經申報及檢疫的熟食盒飯，隨即將其拘捕。該名男子其後承認，企圖將該批盒飯偷運入境。

相關新聞：港珠澳大橋｜184張PS5遊戲光碟綁上身 走私客步態僵硬斷正｜有片

關員在車內發現大批未經申報及檢疫的熟食盒飯。

相關新聞：羅湖口岸︱男子偷運24條瀕危沉香木鍊 南下過關斷正︱有片

由於涉案男子涉嫌違反《衛生檢疫及植物檢疫》的相關規定，澳門海關已將此案轉交至市政署作後續處理。

澳門海關強調，將會持續嚴厲打擊各類非法進口食材的活動，以阻截來歷不明的食品流入澳門市場，全力保障本地的食品安全。

海關同時提醒廣大市民，應避免購買任何來歷不明的食品，以免構成食物安全風險。市民及旅客在出入境前，應先詳細了解兩地對攜帶物品的相關法律及檢疫要求，切勿以身試法。