擺拍「深山救助流浪女」 3人被央視揭發遭行拘

央視新聞披露雲南麗江「深山救助流浪女」短視頻擺拍事件的完整細節，3名涉案人員因故意編造虛假訊息、擾亂網絡與公共秩序，被處以行政拘留，涉事帳號遭全面封禁。

今年3月底，多條「雲南深山救助流浪女」的短視頻在網絡熱傳。畫面中一名「流浪女子」頭髮雜亂、衣衫襤褸，蜷縮在深山木屋的角落，拍攝者則俯身關切詢問其傷情與來歷，承諾會為其更換被褥、提供食物。不少網友深受打動，紛紛表示願意捐款、寄送物資。然而，經麗江警方深入調查，這場看似暖心的深山救助，實為一場分工明確、精心策劃的流量騙局。

涉事影片拍攝者劉某、阿某某從事短視頻創作5年，因粉絲增長緩慢，偶然發現「賣慘、救助」類題材容易吸粉，遂合謀策劃擺拍事件。2人專程前往麗江，在深山選址搭建拍攝場景，以每天90元人民幣的報酬僱用楊某某扮演「流浪女」拍攝。

調查顯示，自今年3月28日起，劉某等人在3天內通過2個涉事帳號，先後發布10多條虛假救助視頻，累計播放量近8萬次，嚴重誤導社會公眾。最終警方對劉某、阿某某處行政拘留5日，對受雇佣參與擺拍的楊某某處以行政拘留2日。