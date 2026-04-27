北上注意︱順德廚師口水吐鑊掃把洗灶 官方勒令停業整頓

廣東順德有外賣店廚師被揭發向著鐵鑊吐口水、用掃把刷洗灶頭甚至鐵鑊，更被發現「一店兩用」，充多兩間店在外賣平台經營。當地市監單位已勒令涉事外賣店停業整頓。

網民馮先生24日在外賣平台的「明廚亮灶」直播中發現，順德大良的外賣店「年輕20年·鄉下菜館（順德店）」，有廚師用沾有洗潔精的掃把，刷洗灶頭，但不確是否有用來刷鑊。

馮先生在25日，再經直播看另一間外賣店「矮蘿卜·江西菜館（順德店）」的後廚，發現該店與「年輕20年·鄉下菜館（順德店）」極之相似，疑是「一店兩名」。此外，直播中看到，與「年輕20年·鄉下菜館（順德店）」用掃把洗灶的同一人，竟向鑊裡吐口水，極不衛生。

涉事店長向「看看新聞」回應指，涉事廚師是因嘴裡「濺了油，才本能吐一下」，承認行為嚴重違背廚德，會從嚴處罰、全面更換廚具。

大良街道市場監督管理所27日通報，經查，「矮蘿卜·江西菜館（順德店）」為無堂食外賣經營（僅做外賣），存在環境衛生管理不到位、從業人員食品安全意識薄弱等問題。當場責令該店立即停業整頓，並立案調查。