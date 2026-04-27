江西景區無人機噴殺蟲藥 遊客無得避兜頭淋狂咳打噴嚏

江西有景區居然在沒有清空遊客情況下，用無人機噴灑農藥，令地面遊客避無可避「硬食」，出現咳嗽、打噴嚏等過敏反應，擔心吸入藥劑會有危害。景區人員指，噴灑的農藥對人體無害，稱每人情緒感受不一樣。

內地有網民25日發帖，投訴在江西九江廬山西海景區一島嶼與家人遊玩時，突然天空出現無人機向地面噴灑疑是農藥，「沒有地方躲，同行者還有小孩，大人被農藥籠罩鼻子發癢，打噴嚏，小孩咳嗽」。



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投訴人不滿景區方面，未確定現場是否清空，在仍有遊客的情況下噴藥，造成他們不適外，更擔心農藥會對人體造成長遠傷害。

廬山西海景區工作人員26日向《瀟湘晨報》表示，25日已收到相關反映，正積極解決。他表示，對無人機噴灑的是什麼不清楚，只知是「給植物用的，但島上也有工作人員在，如果有傷害我們自己的工作人員同樣會受影響」，指無人機噴的藥不會對人造成傷害，「每個人的情緒、感受是不一樣的」。

4月26日柘林鎮工作人員稱對此事知情，鎮政府在與景區對接，督促加快處理此事。