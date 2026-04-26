宣傳照玩「長辮剪刀」 法國名牌LEMAIRE被轟辱華致歉

以法式簡約風格見稱的法國時裝品牌LEMAIRE，近日因一輯宣傳照在內地引發軒然大波。照片中出現的長衫、長辮及剪刀等元素組合，被大批網民質疑影射歷史、存有「辱華」傾向，群起圍剿。在壓力下，LEMAIRE於26日在官方微博發表道歉聲明，稱未能充分考慮文化語境的差異，對引發的困擾與不適致以誠摯歉意。

「長辮剪刀」觸動歷史神經

事件導火線，是LEMAIRE為其香氛系列「Objets Senteur」所發布的一輯宣傳照片。照片中，一款用於承載香氛的手工編織物，其外形被設計成一條長長的辮子，旁邊更配上了一把剪刀。

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此一「長辮」與「剪刀」的視覺組合，隨即觸動了內地網民的敏感神經，認為其明顯影射清末的剪辮歷史，帶有侮辱性。大量不滿的評論湧入品牌官方社交媒體，LEMAIRE其後一度關閉所有帖文的評論功能，但未能平息風波。

發聲明道歉稱未考慮文化差異

眼見風波愈演愈烈，LEMAIRE於26日在微博發表聲明，正式道歉。聲明指：「對於此次器物與影像表達所引發的疑慮、不適與困擾，我們在此致以誠摯的歉意。」

品牌承認，在發布與呈現過程中，「未能充分考慮不同文化語境下可能產生的感知差異與敏感性」，並承諾會將此次事件視為一次重要的反思契機，主動加強內部文化審視流程，避免類似情況再次發生。

上海剛開最大旗艦店

公開資料顯示，LEMAIRE由前Hermès（愛馬仕）創意總監Christophe Lemaire於1991年創立，其少數股權在2018年被日本Uniqlo的母公司迅銷集團收購。

值得注意的是，LEMAIRE近年正積極擴張中國市場，今年1月更於上海武康路開設了其全球最大的旗艦店。因此，有網民在評論中指出，品牌一方面希望賺取中國市場的利潤，另一方面卻在文化敏感性上表現輕率，其道歉顯得誠意不足。