禁虐貓狗︱全國首條伴侶動物草案下架 律師：法例無明確罰則執法難

福建三明市上月起推動全國首個地方性「伴侶動物」立法草案，引發熱議。該草案首次明確將貓狗定義升格為「伴侶動物」，對其全生命周期管理作出規範，明確禁止虐待、遺棄，並建設寵物友好環境。然而僅發布20多天後，草案就在諮詢期結束前悄然下線，官方暫未解釋原因。法律界人士指，現行《治安管理處罰法》無專門針對虐待動物的明確罰則，導致草案反虐待條款在取證、執法環節存在可操作性不足問題。

三明市司法局3月27日聯合多個部門發布《三明市城市伴侶動物保護與管理辦法（草案徵求意見稿）》，面向社會公開徵求意見。該草案首次在地方立法中，明確將出於陪伴、精神慰藉等非經濟目的，在家庭住宅內常規飼養的犬、貓，定義為「伴侶動物」，與以往各地養犬管理規定中僅將其視為畜禽或寵物的定位存在區別。

諮詢僅20日 官方無交代原因

草案對「伴侶動物」全生命周期管理作出規範，明確禁止虐待、遺棄。在流浪動物治理方面，推行「捕捉-絕育-免疫-放歸」模式，並鼓勵公園、廣場設置「伴侶動物」活動專區，引導商場、酒店等場所允許其進入，同時推動網約車平台為攜帶貓狗的乘客提供預約服務。

草案還支持民間救助機構依法開展流浪伴侶動物收容、絕育和領養活動，定期組織「領養代替購買」公益活動，為流浪伴侶動物尋找家庭。領養協議應當包括不得虐待、遺棄伴侶動物的承諾條款，並明確違約責任。

草案原定徵求意見截止日期為4月27日，不過24日該草案就悄然下線，三明網等相關官方發布鏈接已無法訪問，三明市司法局電話亦無法接通。目前，官方尚未公布草案下線原因。

內地尚未有保護動物法例。iStock

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網民：望完善方案

對於相關草案，網友觀點呈現兩極分化。支持者認為，草案的反虐待條款和流浪動物治理模式提供了有益思路，盼相關條款進一步完善並推廣。反對者指，單獨將犬貓定義為「伴侶動物」缺乏充分依據，擔憂相關治理措施增加公共管理成本。

法律界人士則直指，現行《治安管理處罰法》中無專門針對虐待動物的明確罰則，導致草案中反虐待條款在取證、執法環節存在可操作性不足的問題；同時部分條款在實際執行中存在難度，需進一步細化配套實施細則與執法指引。

對於相關草案，支持者認為，草案的反虐待條款和流浪動物治理模式提供了有益思路，盼相關條款進一步完善並推廣。