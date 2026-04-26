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合法合規自僱續期 條件清晰「完全毋須花錢」

即時中國
更新時間：08:46 2026-04-26 HKT
發佈時間：08:46 2026-04-26 HKT

對於有中介大力推廣的「入股自僱」續簽新招，不少港漂持質疑態度，既擔心操作或違反入境處規定，亦憂慮高額按金面臨無法追回的風險。一名已通過在港真實創業完成續簽的港漂向《星島》表示，合法合規的自僱續期條件清晰，並不需要依賴中介灰色操作。

指付中介按金毫無保障

一名港漂網友在社交平台直言，中介所謂的「掛名入股」，大多是讓申請人持有極低比例的股份，全程不參與日常營運，也沒有任何實質性的業務往來，本質上只是為了湊合自僱續簽的條件，與過去被明令禁止的「掛名續簽」並無本質區別，「港府也不傻，一看就看得出來」。

相關新聞：掛名自僱續簽︱蠱惑中介社媒誘港漂「入股」 當彈珠機店合夥人索價逾15萬

前年獲批高才通的王先生（化名）亦對《星島》坦言，這類方案雖有實體門店作為包裝，不用刻意打理「經營流水」，手續相對簡便，惟涉及十數萬元大額款項往來，按金毫無保障，「除非找關係很親密，信任度很高的人代辦，但其實，就算自己親戚都有可能背刺我，要黑我手里的錢。」

在港從事跨境電商的陳先生（化名）上月以正規創業途徑完成續簽，他未有聘用中介，同樣順利獲批兩年簽證。他直言，「（自僱續簽）真沒有小紅書上中介說的那麼難，只要你正兒八經在香港做事、有真實業務，續簽就沒問題，完全沒有必要花錢找中介。」

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