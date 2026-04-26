掛名自僱續簽︱蠱惑中介社媒誘港漂「入股」 當彈珠機店合夥人索價逾15萬

星島新聞追擊內地社交平台近期湧現不少移民中介宣傳帖文，針對港漂人才續簽需求，大力推廣各式「自僱」續簽服務，收費由數萬至數十萬元（人民幣，下同）不等。《星島》記者以客戶身份查詢發現，有中介以新招吸客，聲稱旗下在港營運多間彈珠機店、夾公仔機店等實體舖，申請人只需繳費即可「掛名入股」成為合夥人，藉此申請自僱續簽。本港律師直指「掛名入股」續簽行為或構成詐騙。入境處回應強調切勿輕信「保證批核」等中介宣傳，當局審批會全面查核業務營運實況。

▍中國組 ▍

本港高才通、優才等人才簽證的自僱續簽，向來要求申請人在港維持真實企業運作、具備實質業務，續簽時申請人須提交經營實際現金流入和流出記錄、交易金額（俗稱流水），以及租約等證明文件，以證明業務穩定營運，並切實為本港帶來經濟貢獻。

中介聲稱在港業務廣泛，當中包括自助洗衣店。

移民中介發文宣傳，招攬港漂以「掛名入股」形式申請續簽。

帖文打正旗號列明，「股東」對象是內地來港的高才和優才。

業務涵蓋茶飲店教育機構

不過在小紅書等社交平台，有移民中介宣傳稱，其公司在港運營着多類輕資產實體店，除彈珠機店、夾公仔機店外，亦涵蓋茶飲店、自助洗衣店、自助洗車店、快遞驛站、教育機構、電商取貨點等。有續簽需求的港漂或專才客戶可自由挑選項目，繳費「入股」，以合夥人名義申報自僱續簽，且門店實際盈虧與客戶無關。

以「入股」彈珠機店為例，客戶除須向中介支付約1.5萬元服務費外，還需提前向中介轉款15萬元作為「經營流水」（生意額），中介方面會以類似「按金」形式，在5至6個月內按月返還，相關轉帳記錄將用於遞交審核。

彈珠機店、夾公仔機店是當下熱門之選。中介直言，此類門店入股成本低廉，適合多數續簽客戶預算，且大多選址於旺角等熱門地區，人流穩定，經營金額可觀。該中介稱，所有門店均真實營運、具實際生意額，因此「完全合法」「100%可續簽」。

然而，本港執業大律師陸偉雄向《星島》表示，若申請人在續簽申報中自稱企業股東，實則假借入股、自僱等名義作「臨時安排」，令當局誤信其具長遠投資規劃，有關行為已構成詐騙；協助製作不實資料的中介，亦會干犯串謀詐騙。他同時警示指，一旦中介拒退按金，申請人難以透過合法途徑追討權益，資金面臨安全風險。

入境處：虛報資料隨時負刑責

入境處回應《星島》查詢時強調，政府不時提醒有意來港就業或創業的人士毋須透過中介申請，亦不要輕易盲目相信中介所謂「保證成功申請」等說法，並提醒申請人虛報資料屬嚴重刑事罪行，隨時要負上刑責。

入境處進一步指出，續簽審批會綜合考慮各項因素，包括但不限於業務營運及發展情況，例如營業額、財政資源、投資款額、在本地開設的職位數目、業務帶來的經濟效益及申請人留港的時間等。如有需要，入境處會到訪申請人報稱的工作及營業處所進行實地核查。