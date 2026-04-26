Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

掛名自僱續簽︱蠱惑中介社媒誘港漂「入股」 當彈珠機店合夥人索價逾15萬

即時中國
更新時間：08:36 2026-04-26 HKT
發佈時間：08:36 2026-04-26 HKT

星島新聞追擊內地社交平台近期湧現不少移民中介宣傳帖文，針對港漂人才續簽需求，大力推廣各式「自僱」續簽服務，收費由數萬至數十萬元（人民幣，下同）不等。《星島》記者以客戶身份查詢發現，有中介以新招吸客，聲稱旗下在港營運多間彈珠機店、夾公仔機店等實體舖，申請人只需繳費即可「掛名入股」成為合夥人，藉此申請自僱續簽。本港律師直指「掛名入股」續簽行為或構成詐騙。入境處回應強調切勿輕信「保證批核」等中介宣傳，當局審批會全面查核業務營運實況。

▍中國組 ▍

本港高才通、優才等人才簽證的自僱續簽，向來要求申請人在港維持真實企業運作、具備實質業務，續簽時申請人須提交經營實際現金流入和流出記錄、交易金額（俗稱流水），以及租約等證明文件，以證明業務穩定營運，並切實為本港帶來經濟貢獻。

中介聲稱在港業務廣泛，當中包括自助洗衣店。
中介聲稱在港業務廣泛，當中包括自助洗衣店。
移民中介發文宣傳，招攬港漂以「掛名入股」形式申請續簽。
移民中介發文宣傳，招攬港漂以「掛名入股」形式申請續簽。
帖文打正旗號列明，「股東」對象是內地來港的高才和優才。
帖文打正旗號列明，「股東」對象是內地來港的高才和優才。

業務涵蓋茶飲店教育機構

不過在小紅書等社交平台，有移民中介宣傳稱，其公司在港運營着多類輕資產實體店，除彈珠機店、夾公仔機店外，亦涵蓋茶飲店、自助洗衣店、自助洗車店、快遞驛站、教育機構、電商取貨點等。有續簽需求的港漂或專才客戶可自由挑選項目，繳費「入股」，以合夥人名義申報自僱續簽，且門店實際盈虧與客戶無關。

以「入股」彈珠機店為例，客戶除須向中介支付約1.5萬元服務費外，還需提前向中介轉款15萬元作為「經營流水」（生意額），中介方面會以類似「按金」形式，在5至6個月內按月返還，相關轉帳記錄將用於遞交審核。

彈珠機店、夾公仔機店是當下熱門之選。中介直言，此類門店入股成本低廉，適合多數續簽客戶預算，且大多選址於旺角等熱門地區，人流穩定，經營金額可觀。該中介稱，所有門店均真實營運、具實際生意額，因此「完全合法」「100%可續簽」。

然而，本港執業大律師陸偉雄向《星島》表示，若申請人在續簽申報中自稱企業股東，實則假借入股、自僱等名義作「臨時安排」，令當局誤信其具長遠投資規劃，有關行為已構成詐騙；協助製作不實資料的中介，亦會干犯串謀詐騙。他同時警示指，一旦中介拒退按金，申請人難以透過合法途徑追討權益，資金面臨安全風險。

入境處：虛報資料隨時負刑責

入境處回應《星島》查詢時強調，政府不時提醒有意來港就業或創業的人士毋須透過中介申請，亦不要輕易盲目相信中介所謂「保證成功申請」等說法，並提醒申請人虛報資料屬嚴重刑事罪行，隨時要負上刑責。

入境處進一步指出，續簽審批會綜合考慮各項因素，包括但不限於業務營運及發展情況，例如營業額、財政資源、投資款額、在本地開設的職位數目、業務帶來的經濟效益及申請人留港的時間等。如有需要，入境處會到訪申請人報稱的工作及營業處所進行實地核查。

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」 街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
歐倩怡談前夫郭晉安帶兒子豪遊住總統套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
歐倩怡談前夫郭晉安帶兒子豪遊住總統套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
影視圈
12小時前
李啟言父親離世丨李盛林牧師病友家屬發文憶述Mo爸最後時光 曝光與李太病房對話內容
李啟言父親離世丨李盛林牧師病友家屬發文憶述Mo爸最後時光 曝光與李太病房對話內容
影視圈
12小時前
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
影視圈
14小時前
蕭芳芳驚喜現身支持《撞到正》4K修復首映禮 哽咽向老朋友送飛吻 觀眾以燈海代替掌聲
蕭芳芳驚喜現身支持《撞到正》4K修復首映禮 哽咽向老朋友送飛吻 觀眾以燈海代替掌聲
影視圈
11小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
2026-04-24 19:21 HKT
蓮塘口岸酒樓｜精選6大高質茶樓 港人北上飲茶首選 人均¥75起 一間長者免茶位
蓮塘口岸酒樓｜精選6大高質茶樓 港人北上飲茶首選 人均¥75起 一間長者免茶位
旅遊
17小時前
尖沙咀猖狂借錢黨 兩大叔以一無賴理由 當街包圍獨行女子攤大手板 網民教狠招：直接回佢3個字｜Juicy叮
尖沙咀猖狂借錢黨 兩大叔以一無賴理由 當街包圍獨行女子攤大手板 網民教狠招：直接回佢3個字｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
《悠長假期》翻拍掀熱議 61歲山口智子近況曝光 公開神劇女神5招自然保養法！
《悠長假期》翻拍掀熱議 61歲山口智子近況曝光 公開神劇女神5招自然保養法！
保健養生
2026-04-24 13:01 HKT
泰國潑水節｜台男控遭泰女友下藥綁架 險被活摘器官
泰國潑水節｜台男控遭泰女友下藥綁架 險被活摘器官
即時國際
18小時前