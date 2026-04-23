誤導中老年人 抖音下架3萬個「AI霸總」

4月23日，內地短視頻平台「抖音」發布人工智能生成內容治理公告，將「AI 霸總」誤導老年人列為重點整治對象，累計下架相關不當內容3.1萬條、處罰賬號1317個，同步清理 AI侵權視頻超53.8萬條。

老人虛擬當真等「約會」

「AI 霸總」是平台近期高發違規類型：用AI換臉、合成語音，批量製造「成熟多金、深情儒雅」的虛擬男性形象。視頻裏，他們西裝革履、身處豪宅豪車，一口一個「姐姐」「想你」，單膝跪地求婚、承諾送房送車。即使標註了「AI生成」，不少老人仍信以為真，在評論區留電話、留聯絡，甚至深夜備菜等「約會」。



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近期內地傳媒曾曝光不少典型案例。例如70歲老婦沉迷下單，被AI霸總誘導「點櫥窗幫襯生意」，高價囤積保健品、日用品，家中堆積成山。八旬老太太付費「學電商」，輕信「總裁戀人」話術，花2000元買所謂「致富課程」，實則毫無價值。

這類內容精準利用老年人情感孤獨、數碼辨別力弱的弱點，以「黃昏戀」、「真情陪伴」為誘餌，實為流量變現、帶貨詐騙的產業鏈。