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性感網美護士Emily Hart狂吸金 真相：印度男為移民美國AI虛擬

即時國際
更新時間：16:50 2026-04-23 HKT
發佈時間：16:50 2026-04-23 HKT

AI製相變得普及，讓網民容易被假相欺騙。早前，網絡出現一名叫艾蜜莉（Emily Hart）的「網美護士」，憑火辣身材及鮮明政治立場在各大社交平台走紅。近日，艾蜜莉被揭露真實身份，原來她是由一名印度男子利用人工智能（AI）技術所創造的虛擬人物。該帳號目前已因涉及詐騙行為，被IG封鎖。

美國《紐約郵報》報道，22歲的印度男子山姆（Sam）目前正在進行骨科醫生培訓，他表示，自己讀醫學院時就開始努力存錢，希望畢業後能夠移民美國。他後來向Google Gemini AI尋求快速獲利的方法，最終決定利用AI創造一個虛擬網美，並把目標對象鎖定為美國老年男性為目標對象，認為他們通常擁有更高的可支配收入。

印度男靠人工智能製作性感網美護士Emily Hart。facebook
印度男靠人工智能製作性感網美護士Emily Hart。facebook
印度男靠人工智能製作性感網美護士Emily Hart。facebook
印度男靠人工智能製作性感網美護士Emily Hart。facebook

化身特朗普粉絲賣T恤賺學費

山姆於是創造網美艾蜜莉，她外形酷似美國女星珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），設定職業是一名護士，政治立場為傾向支持美國總統特朗普（Donald Trump），不時會發表支持基督教、反墮胎、反移民的言論。社交平台貼出突顯身材的相片。

山姆先透過短影片為艾蜜莉創造流量與人氣，然後販售「讓美國再次偉大」（MAGA）為主題的T恤，並在成人平台開設帳號，發布艾蜜莉的色情內容。

山姆指出，自己每天只要花30至50分鐘的時間，每月就能夠賺取數千美元，「我當時還只是一名醫學生，我覺得收入很不錯了。其實在印度，即使是專業人士，也賺不到那麼多錢。我沒見過比這更容易的網上賺錢的方式。」

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