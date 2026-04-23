「夜巴黎」︱千萬粉絲主播遭踢爆未成年被封號 已直播5年賺打賞

快手千萬級粉絲主播「夜巴黎」，被實名舉報未成年直播多年賺打賞，而其所屬的廣東嘉火傳媒尚有多名未成年人直播。23日，「夜巴黎」疑涉長期冒用他人身份直播、傳播危險低俗內容，被平台封禁賬號。

冒用奶奶身份做實名認證

據《大河報》報道，有網民近日實名舉報，指「夜巴黎」是未成年人，冒用奶奶「徐秀蓮」身份證完成實名認證，以未成年身份直播達5年。

該網民又舉報指，「夜巴黎」所屬的嘉火傳媒，簽約多名未成年主播，最小僅14歲，甚至包含「10後」群體，嚴重違反《未成年人保護法》禁止未成年人參與網路直播營利的規定。



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直播內容屢被批涉虐待霸凌

此外，「夜巴黎」過去的直播，亦遭外界質疑內容極端、 低俗，包括「未成年成員與鱷魚同處密閉魚缸」、「溺水懲罰」（用繩子捆綁沉入水底6次）、以搧耳光、剪頭髮等暴力劇本，被批評以涉嫌虐待霸凌內容博取流量，而其粉絲中未成年人佔比極高。

《大河報》致電該平台官方客服，查詢未成年人直播、使用他人身份註冊等問題，客服指要由專員回覆。該工作人員回應指，「未滿18歲不允許進行直播，如核實到未成年人直播，將封禁該帳號的直播權限。」

內媒發現，23日下午，「夜巴黎」的賬號介紹是「人已成年，未成年禁止打賞；剛解封一個星期，不要給我造謠了，都沒怎麼播」。同日5時許，賬號已變為「被封禁」狀態。