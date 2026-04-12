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封禁AI寫手公眾號 微信整治「非真人創作」

即時中國
更新時間：09:50 2026-04-12 HKT
發佈時間：09:50 2026-04-12 HKT

內地多個內容平台相繼收緊對AI生成內容的管控，微信近日明確規定，不得使用AI、腳本或其他自動化工具替代真人進行內容創作。一對深圳90後夫妻此前靠AI寫作年入200萬元（人民幣，下同），相關帳號本月已遭平台封禁。

夫婦AI寫作年入200萬被封禁

曾號稱用AI寫作年賺200萬的深圳年輕夫妻六六和七哥，本月微信公眾號「爆了麼AI」和小程式被平台封禁，帳號頁面顯示「該帳號存在非真人自動化創作行為，已被停止使用」。近期亦有一些公眾號文章因類似原因遭批量刪除。

微信官方周四回應稱，平台允許創作者合理使用工具提升效率，但禁止完全以自動化程式取代真人生產內容。根據規則，公眾號與服務號不得利用AI、腳本等自動化方式從事創作、發布，亦不得推廣相關教程及服務，違規帳號將被依規處置。

事實上，內地多個內容平台早已加強治理AI生成內容。今日頭條去年累計處理低質AI生成內容逾260萬條；抖音上月亦透露，今年以來已針對AI生成的色情低俗內容，處置違規內容42000條。

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