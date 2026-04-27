《星島》專訪︱全國人大代表陳仲尼談港版五年規劃 港滬「雙引擎」共築金融強國

全國人大代表、立法會議員陳仲尼接受《星島》專訪指出，香港準備制訂首個對接內地的五年規劃，標誌着香港從國家發展的「參與者」升級為「貢獻者」，其中在金融方面，香港可以在豐富人民幣交易產品，擴大離岸人民幣債券發行規模，打造貴金屬等大宗商品交易方面，發揮獨特優勢，同上海組成「雙引擎」，助力國家金融強國建設，真正做到「融入並服務」國家發展大局。



全國人大會議通過國家「十五五」規劃綱要，特區政府也將於年內公布首個五年規劃，已設定在6個範疇做專題諮詢，包括同立法會議員舉行諮詢會議，陳仲尼是立法會金融政策專題的召集人。



「十五五」對香港的定位包括十個中心、兩個樞紐、一個生態圈。「裏面有三四項中心任務，都是關於金融的，例如打造國際資產及財富管理中心、優化離岸人民幣業務樞紐、深化與內地資本市場互聯互通等。」在陳仲尼看來，金融領域的布局是「十五五」香港部分的重中之重，也將是港版五年規劃的重頭戲之一。

豐富人民幣交易產品

具體而言，可以聚焦四大板塊。其一，豐富人民幣交易金融產品，持續推廣港元與人民幣雙櫃台模式，覆蓋更多港股標的，同時加快推進印花稅人民幣繳納相關法案的草擬與落地，破解幣種結算壁壘，提升交易交收的便捷性與效率。



其二，擴大離岸人民幣債券發行規模。陳仲尼指出，中國是全球第二大經濟體，很多交易夥伴持有人民幣，「他們需要穩健的投資途徑，比如購買特區政府發行的債券」。這能彌補香港債市的短板，助力人民幣國際化進程，鞏固香港離岸人民幣業務樞紐地位。

打造貴金屬大宗商品交易



其三，打造涵蓋金、銀、銅等大宗商品交易生態圈。「如果能建立像買賣股票般的統一交易清算系統，一鍵下單，後台完成資金和庫存交收，甚至實物提取的一條龍服務，就能大大降低交易風險、提高效率、降低成本。」陳仲尼說，這一舉措將有效規避傳統大宗商品交易中的結算延遲、風險管控不足等問題，推動香港成為全球大宗商品交易的重要樞紐，強化國際金融中心的綜合競爭力。



其四，擴大香港上市融資平台。陳仲尼建議「Ａ+Ｈ」模式「擴圈」，目前來港上市的內企註冊地局限在大灣區，可以擴大至全國，而且不僅限於深交所，還可以考慮上交所甚至北交所。這一安排不僅不會抽走內地資金，反而「能吸引國際資金助力內地優良企業搞科研、擴海外」，實現兩地交易所協同發力的良性互動。

升級為「貢獻者」變國家發展「中堅」

陳仲尼特別強調，香港制訂五年規劃，絕非實行「計劃經濟」，「而是在堅持市場經濟導向的基礎上，進行科學的頂層設計，充分吸納市場主體意見、兼顧市場規律與發展需求。」



談及香港與上海的金融中心定位，陳仲尼指，兩地並非競爭關係，而是「雙引擎」式共同助力國家金融強國建設。上海是國家在岸人民幣業務中心，地位穩固；香港憑藉資金自由流動、普通法體系、資訊自由流通三大優勢，持續鞏固國際金融中心地位，這是香港五年規劃中金融領域布局的重要頂層考量，既尊重市場規律，也凸顯香港的獨特價值。



香港將制訂首個五年規劃，陳仲尼多次用「好重要」來形容，因為這是香港實現「融入國家發展大局」向「融入並服務國家發展大局」的關鍵轉變。他認為，規劃的落實離不開廣泛的民意支撐，必須「問計於民、問計於企」，確保規劃兼具專業性與民意基礎。

陳仲尼認為，香港制訂對接國家的五年規劃，意義體現在3個方面。其一，構建長期發展的「頂層設計」，此前香港的發展主要依靠年度《施政報告》和《財政預算案》，缺乏長期的頂層設計，但「對於我這類商界議員來說，我們很明白，稍具規模的公司一定會有五年規劃，通過每年滾動總結進度，確保香港始終朝着2030年的目標邁進。」



其二，主動掌握發展主動權。陳仲尼表示，香港在國家「十五五」規劃中已佔一席之地，對香港的定位已經明確，關鍵在於如何執行和落實，主動與國家的發展步伐一致。其三，保障政策延續性，破解特區政府五年換屆可能帶來的政策斷層問題，確保例如北部都會區建設、創科企業培育等重點工作持續推進。

「集中精力辦大事」

陳仲尼用足球比賽作喻，指香港作為國家發展大局中的「中堅」，不應僅滿足於熟悉規則、參與其中，更要憑藉自身優勢「守好中路」，主動貢獻力量，「集中精力辦大事」，聚焦自身優勢領域，避免資源分散，實現系統性發展。



陳仲尼強調，「智慧在民間」，香港將在特區政府牽頭、立法會配合下，開展全面廣泛的諮詢工作。作為金融專題的召集人，他將重點諮詢銀行界、基金經理、金融服務界及保險業界的龍頭企業和領軍人物；民生領域，他認為需要通過十八區區議會、關愛隊等渠道，廣泛收集市民的意見，經科學篩選、分析後，由特區政府主導拍板，確保規劃兼具專業性與民意基礎。



《星島》記者王爭鳴