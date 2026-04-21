灑農藥無人機降落無清場 路人慘遭削頭奪命

近年廣泛應用於農業生產的無人機，因操作不當引發致命意外。中國裁判文書網近日公布一宗判決，湖南永州祁陽市一名合資格的農用無人機操作員（飛手），去年在一次噴灑農藥作業後，因違規在馬路上降落，其無人機的螺旋槳擊中一名駛經的電單車乘客頭部，致其死亡。涉案飛手最終因過失致人死亡罪，被判處有期徒刑一年六個月，緩刑兩年。

無視安全警示釀成悲劇

據《大河報》，案情指，被告人劉鵬（化名）為一名受過專業培訓、持有合格證的農用無人機操作員。2025年6月26日，他應當地一名農戶邀請，到祁陽市八寶鎮為水稻田噴灑農藥。

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農用無人機。 新華社

決書披露，劉鵬在作業開始時，並未按規定設置安全警戒線，亦未安排專業安全員疏散周邊人士，僅委託該名農戶臨時「睇水」，留意道路上是否有人車經過。

作業約一小時後，劉鵬在未有再次確認路面情況、亦未仔細觀察下降點是否安全之下，便操作無人機準備在農田旁的馬路上降落。其間，無人機系統曾發出警告，要求操作員確認周圍環境安全方可降落，但劉鵬過於自信，無視警告並確認執行降落。

悲劇在此刻發生，一輛電單車恰好駛過，無人機高速旋轉的槳葉擊中車上乘客黃某的頭部。由於黃某未有佩戴安全頭盔，當場頭破血流。

農用無人機。 新華社

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積極賠償獲諒解

劉鵬見狀立即上前施救，並致電急救中心將傷者送院。惟數日後，黃某因重型顱腦損傷及大量出血，經搶救無效死亡。事發翌日，劉鵬主動向公安機關投案，並如實供述其犯罪事實。事後，他積極向死者家屬賠償合共63萬元人民幣，並取得了家屬的諒解。

法院審理後認為，被告人劉鵬因疏忽大意引致一人死亡，其行為已構成過失致人死亡罪。綜合考慮其具備自首、認罪認罰、積極賠償並獲對方家屬諒解等情節，最終依法判處其有期徒刑一年六個月，緩刑兩年。