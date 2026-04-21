Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滬3歲童被虐致死案 生父惡毒女友判處死緩

即時中國
更新時間：12:17 2026-04-21 HKT
發佈時間：12:17 2026-04-21 HKT

備受內地社會關注的上海三歲男童黃某某遭生父女友虐待致死案，今日（21日）上午在上海市第一中級人民法院作出一審公開宣判。被告人趙雨蝶因犯虐待罪及故意傷害罪，兩罪並罰，決定執行死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身。據悉，男童生父在庭上竟以被害者家屬身份出現，而男童生母則曾因悲傷過度在庭審期間昏厥送院。

不滿頑皮亂跑頻繁毆打施虐

法院經審理查明，被告人趙雨蝶於2024年7月至8月，在與其男友黃某及男友三歲的兒子黃某某共同生活期間，以男童頑皮為由，頻繁對其施以毆打、啃咬等虐待行為。至同年8月24日傍晚，趙雨蝶在公園內因不滿黃某某亂跑，多次掌摑其頭面部，並用樹枝抽打、用腳踢踹。其間，她更將男童從河道斜坡拎起並甩向堤面，導致男童倒地後頭部猛烈撞擊地面。

相關新聞：四川高速驚現裸爬小狼人 竟是「遊牧」父母放養傑作｜有片

當晚男童在家中陷入昏迷，送院搶救後延至同年9月4日不治。法醫鑑定證實，黃某某死於鈍性外力所致的顱腦損傷。

生母哭訴：只求判處極刑

本案於今年4月17日首次開庭審理。據男童生母馬女士憶述，她與黃某離異後，孩子原跟隨自己生活。2024年1月，黃某藉詞其母病重想見孫子，將孩子帶走，此後便未讓母子團聚。

相關新聞：微短劇亂象︱父母為¥800片酬任嬰兒淋雨凍到震 全網怒斥虐待︱有片

馬女士在庭審前曾透露，起初趙雨蝶只是偷偷打罵孩子，但見男友黃某不加理會，便變本加厲，公然施虐。她悲痛地表示，兒子曾向父親求助，哭訴遭趙女毆打，要求「換掉她」。但黃某竟將此事告知趙雨蝶，令趙女認為男童「愛告狀」，疑因此加重了虐待行為。

案件審理期間，馬女士因過度悲痛，曾一度在法庭上昏厥，需送院治理。她早前已表明放棄提起民事賠償，唯一訴求就是判處被告人死刑。

法院今日裁定，被告人趙雨蝶虐待年僅3歲的家庭成員，情節惡劣，構成虐待罪；其後故意傷害致其死亡，構成故意傷害罪，依法作出上述判決。

至於其生父，法院指出經審查在案證據及相關材料，沒有反映出黃某某的父親存在參與、隱瞞、縱容趙雨蝶虐待黃某某的情況。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
2026-04-20 09:00 HKT
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
飲食
2026-04-20 13:27 HKT
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
飲食
18小時前
鍾培生對林作拳賽遭非法盜播 入稟索賠逾5000萬元 高院下令前新城DJ凌志灝僅需賠175萬元
鍾培生對林作拳賽遭非法盜播 入稟索賠逾5000萬元 高院下令前新城DJ凌志灝僅需賠175萬元
社會
2小時前
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱 神秘中年女子手拖手全程攙扶 肚腩如鼓飽受病痛困擾
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱  神秘中年女子手拖手全程攙扶  肚腩如鼓飽受病痛困擾
影視圈
4小時前
00:43
4分鐘2宗奪命車禍│油塘港鐵站對開30歲內地女子捱貨車撞 頭髮被扯甩掛倒後鏡 送院不治
突發
4小時前
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
前女警自爆雲南潑水節執勤遭水槍射私處，還被潑過熱水。
00:34
雲南潑水節︱前女警自爆執勤遭水槍射私處 還被潑過熱水｜有片
即時中國
2026-04-20 10:00 HKT
地產中介放售公屋盤稱「全新靚裝修連電器」 惟屋內1設計遭網民群嘲：法證先「風」？
地產中介放售公屋盤稱「全新靚裝修連電器」 惟屋內1設計遭網民群嘲：法證先「風」？
生活百科
22小時前
趙雅芝慘遭推撞向前仆畫面曝光 保安怒極反擊場面失控 遭狂迷緊盯生命屢受威脅
趙雅芝慘遭推撞向前仆畫面曝光 保安怒極反擊場面失控 遭狂迷緊盯生命屢受威脅
影視圈
2026-04-20 10:00 HKT