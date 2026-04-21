滬3歲童被虐致死案 生父惡毒女友判處死緩

備受內地社會關注的上海三歲男童黃某某遭生父女友虐待致死案，今日（21日）上午在上海市第一中級人民法院作出一審公開宣判。被告人趙雨蝶因犯虐待罪及故意傷害罪，兩罪並罰，決定執行死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身。據悉，男童生父在庭上竟以被害者家屬身份出現，而男童生母則曾因悲傷過度在庭審期間昏厥送院。

不滿頑皮亂跑頻繁毆打施虐

法院經審理查明，被告人趙雨蝶於2024年7月至8月，在與其男友黃某及男友三歲的兒子黃某某共同生活期間，以男童頑皮為由，頻繁對其施以毆打、啃咬等虐待行為。至同年8月24日傍晚，趙雨蝶在公園內因不滿黃某某亂跑，多次掌摑其頭面部，並用樹枝抽打、用腳踢踹。其間，她更將男童從河道斜坡拎起並甩向堤面，導致男童倒地後頭部猛烈撞擊地面。

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當晚男童在家中陷入昏迷，送院搶救後延至同年9月4日不治。法醫鑑定證實，黃某某死於鈍性外力所致的顱腦損傷。

生母哭訴：只求判處極刑

本案於今年4月17日首次開庭審理。據男童生母馬女士憶述，她與黃某離異後，孩子原跟隨自己生活。2024年1月，黃某藉詞其母病重想見孫子，將孩子帶走，此後便未讓母子團聚。

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馬女士在庭審前曾透露，起初趙雨蝶只是偷偷打罵孩子，但見男友黃某不加理會，便變本加厲，公然施虐。她悲痛地表示，兒子曾向父親求助，哭訴遭趙女毆打，要求「換掉她」。但黃某竟將此事告知趙雨蝶，令趙女認為男童「愛告狀」，疑因此加重了虐待行為。

案件審理期間，馬女士因過度悲痛，曾一度在法庭上昏厥，需送院治理。她早前已表明放棄提起民事賠償，唯一訴求就是判處被告人死刑。

法院今日裁定，被告人趙雨蝶虐待年僅3歲的家庭成員，情節惡劣，構成虐待罪；其後故意傷害致其死亡，構成故意傷害罪，依法作出上述判決。

至於其生父，法院指出經審查在案證據及相關材料，沒有反映出黃某某的父親存在參與、隱瞞、縱容趙雨蝶虐待黃某某的情況。