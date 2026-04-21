穿PRADA的惡魔2｜亞裔助理角色命名和形象涉辱華 引發網民熱議

五一黃金周檔期臨近，多部中外電影蓄勢待發，其中備受矚目的美國電影《穿PRADA的惡魔2》卻因最新發布的片段，陷入種族歧視及刻意醜化亞裔的爭議，引發內地網民強烈不滿及抵制浪潮。

角色命名諧音歧視性詞語

爭議源於電影中一位新登場的亞裔角色。該角色為主角安迪（Andy）的新助理，由華裔演員沈雨田飾演，其英文譯名為「Qin Zhou」。有網民指出，此讀音與有百年歷史的種族歧視詞語「Ching Chong」極為相似。該詞源於19世紀西方社會對華工的言行羞辱，是對東亞裔群體，特別是華人的惡意貶低。片方在眾多常見名字中，偏選用此讀音相近的生僻名字，其動機備受質疑，被指含有惡意。

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刻板造型及「小丑式」演繹

除了名字引發爭議，「Qin Zhou」在片中的形象亦被批評充滿刻板印象。在以時尚界為背景的電影中，該角色身穿格紋恤衫配格紋半裙，配戴眼鏡，與周圍衣著光鮮的角色形成強烈對比，被指刻意塑造成不諳時尚的「書呆子」形象。

此外，片段中該角色一段發言被形容為「低情商」，她不僅當面批評上司的部門不夠時尚，其後更沾沾自喜地自我吹噓，舉手投足被認為是歐美社會對亞裔高知識分子「只會讀書，不懂人情世故」的刻板印象之再現。網民亦批評，演員在演繹時面部表情過於誇張，眉毛高挑，看似愚笨，在時尚電影中淪為博取笑聲的「丑角」。

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內地網民揚言抵制

綜合角色極具侮辱性的命名、被醜化的刻板形象，以及「小丑式」的演繹，「Qin Zhou」這一角色甫一曝光，便在內地網絡引發軒然大波。大批網民怒斥片方「既想賺取中國市場的票房，又在電影中惡意中傷中國觀眾」，行為令人難以接受。目前，網上已出現大量呼籲抵制該片上映的聲音。

輿論仍在持續發酵，外界普遍認為此次風波將嚴重影響《穿PRADA的惡魔2》的口碑，其在中國內地的票房前景亦恐不樂觀。截至目前，片方尚未對此次爭議作出任何公開回應。

