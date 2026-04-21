網傳故宮用豬血辟邪 專家澄清是建築智慧

擁有600多年歷史的北京紫禁城，向來流傳不少傳說，其中一個是指故宮每年要用60噸豬血鎮邪。故宮博物院研究館員、古建專家周乾近日撰書澄清，故宮木構件中的確含有豬血，但並非為了辟邪，而是傳統建築智慧。

《北京日報》報道，周乾在新書《坐在故宮屋檐下:圖解紫禁城五十問》中，破除了不少關於故宮的錯誤傳言。周乾表示，故宮木構件的地仗層中確實含有豬血成分，但豬血並非用於鎮邪，而是作為黏合劑，與磚灰、桐油、麻等材料調和成灰漿，包裹在木構件表面，防止木材遭受日曬、雨淋、蟲咬。

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周乾說，豬血中的蛋白質在鹼性環境下分解，與灰漿中的鈣離子交聯，「能提高地仗層的黏接性能與耐久性，這是古代工匠的科學創造。」

古代建築不但用豬血，也用牛血。史料記載，清道光14年，重建古代灞橋（現位於陝西西安），其攔牆石上「俱用糯汁牛血拌石灰嵌住，接縫加鐵錠」，歷經百多年風雨，仍堅固如初。