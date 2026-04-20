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貴州四月飛霜？巨型冰雹瘋襲堆積30厘米厚 需出動鏟車清「雪」｜有片

即時中國
更新時間：17:30 2026-04-20 HKT
發佈時間：17:30 2026-04-20 HKT

貴州多地昨日（19日）遭遇極端強對流天氣，其中六盤水市更遭罕見的特大冰雹侵襲。一時間，冰雹如暴雨般傾盆而下，半小時內便在地面堆積起厚達30厘米的「冰層」，街道交通癱瘓，當局需出動鏟車連夜清理，場面誇張。

街道變「冰河」

綜合內地傳媒報道，事發於昨日傍晚約6時，貴州省六盤水市鐘山區金盆鄉突然天降巨型冰雹。據當地居民形容，冰雹「像暴雨一樣」，下得又急又密，不足半個小時，街道、田野已是白茫茫一片，儼如「四月飛霜」。

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網上流傳影片顯示，街道上堆滿了厚厚的冰雹，有車輛的輪胎深陷其中，動彈不得。入夜後，當局需出動大型鏟車，在街道上來回清理，將堆積的冰雹如同積雪般鏟走，場面令人咋舌。

農作物受重創

有金盆鄉居民表示，田間的玉米（粟米）、烤煙等農作物在今次雹災中損毀嚴重。他憶述，上一次經歷如此嚴重的冰雹天氣，已是上世紀九十年代的事。

金盆鄉政府工作人員已證實事件，指事後已即時派出人員及鏟車清理路面，以恢復交通。至於農作物的具體受災情況及經濟損失，相關部門仍在統計當中。據悉，六盤水市氣象台在事發當日下午，已發出強對流黃色預警，預告將有雷電、冰雹及雷雨強風等惡劣天氣。
 

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