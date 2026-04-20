寧夏童黨︱小學生拒借三輪車遭狂毆兼被搜屋 警：8人未成年僅責令管教

內地再發生離譜童黨欺凌事件，寧夏銀川有小學生，因拒絕借出電動三輪車，遭9人拳打腳踢，再被脅持回家翻找財物。事件引起網絡極大輿情，要求官方究責。警方指，涉嫌施暴者中有8人未滿14歲，已責令監護人嚴加管教。

施暴過程發朋友圈示威

事件發生於3月21日，寧夏銀川西夏區興涇鎮12歲小學生小澤（化名）獨自騎電動三輪車外出玩耍，小澤因拒「借」出三輪車予一群中小學生，隨即被他們毆打。

據網上流傳影片，多名年紀相若的人圍毆辱罵小澤，即使倒地仍有人踢他。小澤之後被眾人威脅押回家中，多名涉事童黨入屋搜刮財物。

極目新聞報道， 小澤母親李女士指，兒子當日被打至面腫手損，起初以為是一般兒童打鬧，未有深究。至3月25日，其中一名打人者將毆打小澤過程的影片放到朋友圈，才知事態嚴重，「施暴者的行為太惡劣、太過分、太氣人」，其中一人要求小澤看鏡頭並向他頭部吐痰。

小澤被9名童黨圍毆及押回家搜刮財物。極目新聞

小澤被9名童黨圍毆及押回家搜刮財物。極目新聞

小澤被9名童黨圍毆及押回家搜刮財物。極目新聞

小澤被9名童黨圍毆及押回家搜刮財物。極目新聞



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李女士知道兒子被欺凌侮辱後，當即報案。

僅1施暴者被處12日行拘

銀川公安局西夏分局向家長通報，指經查明，3月21日12時許，小澤因拒「借」車被陳某、馬某某、陳某某、于某、禹某、金某毆打，李某、馬某、田某在一旁圍觀助勢、起鬨煽動，造成小澤身體受到不同程度傷害。

警方指，9人的違法行為屬於尋釁滋事，但當中8人未滿14歲，不予行政處罰，責令監護人嚴加管教，僅陳某案發時夠14歲，未滿16歲，尋釁滋事的違法行為成立，處行政拘留12日。

李女士指，小澤被打後，要接受心理輔導，目前在家中休養，不敢返學。至於施暴者及其家長，至今未有道歉。

李女士表示，已就入室搶劫，再次報案，正待西夏分局刑偵大隊反饋調查進展。

網民紛紛留言，「願未成年不再是免罪金牌」、「入室搶劫再次報警，幹得好」、「未成年犯罪成本太低了」、「這豈不是變相鼓勵」、「文明的光輝只照到施暴者身上」、「追究監護人的責任」。