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校園欺凌｜金屬水樽砸女同學頭致死 美12歲童涉謀殺被捕

即時國際
更新時間：12:37 2026-04-05 HKT
發佈時間：18:18 2026-04-04 HKT

美國加州洛杉磯一名12歲學生，今年2月在校內霸凌女同學，以金屬水瓶重擊對方頭部，對方最終傷重不治，警方本月2日依謀殺罪嫌逮捕涉案學生。

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丘基帕為了保護胞姊而遭金屬水瓶砸中頭。 美聯社
丘基帕為了保護胞姊而遭金屬水瓶砸中頭。 美聯社

美聯社報道，2月17日，死者丘基帕（Khimberly Zavaleta Chuquipa）在學校走廊幫助被一群人霸凌的姊姊，導致頭部遭金屬水瓶砸中。丘基帕被送往山谷長老教會醫院（Valley Presbyterian Hospital）觀察後同日出院，但3天後昏迷。

丘基帕被轉至加州大學洛杉磯分校美泰兒童醫院（UCLA Mattel Children’s Hospital），院方緊急進行腦部手術試圖止血，但丘基帕最終在2月25日去世。

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丘基帕昏迷送院，2026年2月25日在醫院去世。 美聯社
丘基帕昏迷送院，2026年2月25日在醫院去世。 美聯社

死者家屬委任律師格拉斯曼（Robert Glassman）表示，丘基帕與胞姊在學校已被霸凌數個月之久，母親曾向校方反映，但並未得到解決，目前已對學校所在的洛杉磯聯合學區提出非正常死亡訴訟。

洛杉磯警官米勒（Charles Miller）透露，涉及丘基帕之死的12歲學生已被逮捕，由於是未成年人，暫時無法公開姓名與性別。另外，律師格拉斯曼指出，家屬並未排除對山谷長老教會醫院提告的可能性，但目前主要是追究學區未能及時阻止霸凌的責任。

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