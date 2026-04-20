中國艦艇編隊 穿越沖繩附近「橫當水道」
更新時間：08:46 2026-04-20 HKT
發佈時間：08:46 2026-04-20 HKT
發佈時間：08:46 2026-04-20 HKT
解放軍東部戰區發言人宣布，昨日組織「包頭號」導彈驅逐艦（舷號133）編隊，過航橫當水道，赴西太平洋海域開展演訓活動，檢驗遠海作戰能力。發言人稱，這是年度例行性訓練，符合相關國際法和國際實踐，不針對特定國家和目標。
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橫當水道位於沖繩縣奄美群島的奄美大島與橫當島之間，是沖繩附近的重要海上通道。本月17日《馬關條約》簽署131周年當天，日本「雷」號驅逐艦過航台灣海峽，中方表達強烈不滿，批評日方蓄意挑釁，提出嚴正交涉。
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