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《馬關條約》131周年︱日艦通台海長達14小時 解放軍公布無人機監控畫面

即時中國
更新時間：18:34 2026-04-18 HKT
發佈時間：18:34 2026-04-18 HKT

4月17日是《馬關條約》簽署131周年，日本「雷」號驅逐艦當天過航台灣海峽，引起中方強烈不滿。中國軍方直斥是向「台獨」分裂勢力傳遞錯誤信號，「意欲何為」，並提出嚴正交涉。日本驅逐艦通過台海歷時近14小時，中國官媒今日（18日）披露解放軍無人機跟監該艦的畫面。有軍事專家指，軍艦正常過航台灣海峽用時應不超過10小時，質疑日方蓄意拖延挑釁。

《馬關條約》131周年，日艦通台海長達14小時，中方全程跟監。 玉淵譚天
《馬關條約》131周年，日艦通台海長達14小時，中方全程跟監。 玉淵譚天

根據解放軍公布，17日，日本「雷」號驅逐艦過航台灣海峽，東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，時刻保持高度戒備，中國國防部發言人在回應中強調中方「有效瞰制管控」。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」18日發布中方披露的無人機拍攝的現場畫面，顯示日本驅逐艦17日凌晨4時02分從台海北口駛入，直下午5時50分從台海南口駛出，艦上攜帶90式反艦導彈，解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。

《馬關條約》131周年，日艦通台海長達14小時，中方全程跟監。 玉淵譚天
《馬關條約》131周年，日艦通台海長達14小時，中方全程跟監。 玉淵譚天

值得注意的是，131年前的4月17日，清政府與日本簽署《馬關條約》，將台灣全島及所有附屬各島嶼、澎湖列島割讓給日本。

有軍事專家分析，按照台灣海峽通常過航航線和驅逐艦經濟航速來計算，軍艦正常過航台灣海峽用時應為9至10小時左右。此次耗時約14個小時，遠超常規時間足以表明，日方此舉絕不是甚麼正常過航，而是赤裸裸的蓄意挑釁。

日本《讀賣新聞》報道，這是日本海上自衛隊艦艇第4次穿越台灣海峽，此前分別於2024年9月、2025年2月和2025年6月有過類似航行。這也是去年10月日本首相高市早苗上台以來首次。據報「雷」號驅逐艦是南下參加本月20日登場的美菲「肩並肩」聯合軍演。

1895年4月17日，中日雙方在日本馬關春帆樓簽訂馬關條約。 　新華社
1895年4月17日，中日雙方在日本馬關春帆樓簽訂馬關條約。 　新華社

去年11月，高市在國會發表「台灣有事」論後，引發中日關係急速惡化。

中國國防部新聞發言人張曉剛昨日表示，針對日本驅逐艦過航台灣海峽，已向日方嚴正交涉，提出強烈抗議。日方此舉蓄意挑釁，一錯再錯，意欲何為？高市早苗發表涉台錯誤言論，至今不思悔改。日本自衛隊艦艇在台灣海峽興風作浪，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，這只會激起中國人民更大的義憤，更加堅定反擊日方玩火挑釁的決心意志。

中國外交部發言人郭嘉昆昨日表示，高市早苗發表涉台錯誤言論，已經給中日關係帶來嚴重衝擊。日方派自衛隊艦艇進入台灣海峽耀武揚威、蓄意挑釁，是錯上加錯。再次暴露日方一些人企圖武力介入台海、破壞台海和平穩定的危險圖謀。此舉嚴重損害中日關係政治基礎，嚴重威脅中國主權和安全。中方對此堅決反對，已向日方提出強烈抗議。

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