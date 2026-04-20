中委會院士10年翻倍至30人 港學者：反映追求新質生產力

香港大學學者近日發表研究文章指出，中共中央委員會中的兩院（中國科學院及工程院）院士數量10年間實現翻倍，從2012年十八屆的15人增至2022年二十屆的30人。發表文章的港大教授李成對《星島》表示，這標誌着中國頂尖科研精英正從政策諮詢者，逐漸轉為高層決策參與者，也反映出中國對「新質生產力」的追求，有望在技術主導的地緣競爭中，進一步提升國際影響力。

▍記者王爭鳴 ▍

香港大學當代中國與世界研究中心學者李成、趙修業在新加坡英文網站「ThinkChina」撰文指出，在過去10年間，中國取得舉世矚目的科技成就，但很少有人注意到的是，「兩院院士」群體在中國共產黨中央委員會中的持續增長。

佔比升至8%達歷史新高

中央委員會作為中國核心決策機構，成員約350人，十八屆的中央委員會有15名院士，院士佔比僅3.5%，其中中央委員3人、候補委員12人；至二十屆，院士數量翻了一番達到30人，佔比升至8%，包括7名中央委員、23名候補委員，數量達到了歷史新高。

頂尖科學家進入決策層並非新事，建國初期「兩彈一星」元勳錢學森、朱光亞、鄧稼先便曾任中央候補委員或中央委員。復旦大學前校長謝希德也在80、90年代擔任中央委員，但僅為個例。

改革開放時期，隨着中國的戰略重心逐步轉向經濟發展和科技創新，科技背景在政治精英選拔中的重要性不斷提高。中國科學院成立近40年後，院士稱號在1993年首次確立，成為中國科研領域的最高榮譽。1994年中國工程院成立，兩院每兩年授予約200個終身院士稱號，截至2025年，中科院、工程院院士分別達908人、1002人。

地緣競爭技術主導

現屆中央委員會的30名院士中，中科院20人、工程院10人，涵蓋計算機、半導體、AI等領域。其中，計算機領域院士懷進鵬連任兩屆中央委員，現任教育部部長；半導體專家黃如從北京大學教授、東南大學校長轉任國家發改委副主任，目前是中央候補委員。

與其他政治精英一樣，院士也不可避免地會捲入政治醜聞或腐敗指控。如曾任三屆中央候補委員、上海大學校長和天津大學校長的金東寒，今年初被罷免，並從中國工程院除名。

香港大學當代中國與世界研究中心創始主任李成對《星島》表示，中央委員會中院士人數的增加表明，院士在中央委員會中的作用不僅限於政策諮詢，而是更多參與高層決策。第二十屆中央委員會中院士群體的專業構成，也反映出中國對「新質生產力」的追求，有望在技術主導的地緣競爭中，進一步提升中國的國際影響力。