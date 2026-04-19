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低頭族︱25歲女子落樓梯玩手機跌倒 一度癱瘓大小便失禁

即時中國
更新時間：21:34 2026-04-19 HKT
發佈時間：21:34 2026-04-19 HKT

沉迷手機而引致的意外屢見不鮮，近日，內地一名年僅25歲的女子，因在下樓梯時專注於玩手機，不慎踩空摔倒，導致腰椎出現爆裂性骨折，一度面臨癱瘓的嚴重風險。這宗意外再次為「低頭族」敲響警鐘。

內地「紅星新聞」報道，「小秋」（化名）的女子在事發時，因低頭玩手機而未有留意腳下台階，結果一腳踩空，重重地摔坐在樓梯上。她憶述當時情況仍心有餘悸，指意外發生後隨即無法動彈，經送院診斷後，醫生告知若不進行手術，將有極高風險造成永久性癱瘓。

小秋事發後腰椎骨骼嚴重受損。紅星新聞
小秋事發後腰椎骨骼嚴重受損。紅星新聞
小秋事發後腰椎骨骼嚴重受損。紅星新聞
小秋事發後腰椎骨骼嚴重受損。紅星新聞

首都醫科大學宣武醫院骨科主任醫師王居勇介紹，這是一宗典型的急診病例，患者的腰椎骨骼在摔倒的巨大衝擊下已被壓塌，更危險的是，一塊碎裂的骨塊向後移位，直接壓迫入包裹脊髓神經的神經管內，使其寬度僅餘正常的三分之一。王醫生指出，傷者當時已出現已經出現肛門括約肌收縮無力、大小便控制不佳的症狀，情況十分危急。

為挽救其神經功能，醫療團隊決定連夜為小秋進行緊急手術。手術的目標不僅是讓患者能重新站立，更關鍵的是要幫助她逐步恢復對大小便的自主控制能力。
王居勇形容，這場手術的難度極高，堪稱「在針尖上雕琢」。幸好經過三個半小時的緊張操作，手術終告順利完成。

目前，手術雖已順利結束，但小秋是否會留下終身殘疾、能否完全恢復正常生活，仍有待時間去驗證。

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