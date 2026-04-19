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生豬價崩盤︱養殖技術防疫能力提升 春節後步入消費淡季

即時中國
更新時間：11:35 2026-04-19 HKT
發佈時間：11:35 2026-04-19 HKT

內地多名業內專家認為，本輪豬價下跌核心在於市場供需失衡。一方面能繁母豬存欄量高企，令市場供應大增，另一方面是春節後步入豬肉消費淡季，家庭庫存充足、餐飲復甦有限，導致整體需求疲弱。

民眾習慣春節前大量囤肉

央視財經報道指出，中國農業科學院農業經濟與發展研究所研究員王祖力表示，去年上半年內地生豬產能維持高位，加上養殖技術及防疫能力提升，市場供應持續寬鬆，直接拖累豬價表現。中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所研究員朱增勇亦指出，雖然官方去年已提出去產能方向，但執行上仍有難度，比如部分養殖戶抱有「熬過別人就能贏」的博弈心態，在價格上行時不願減產，導致產能調減效果顯現尚需時日。


相關新聞：生豬價崩盤︱內地豬肉¥5斤麻筍反貴逾倍 農業部擬出招托價

此外，按往年規律，春節後豬肉消費步入淡季，較節前通常下降15%至20%。王祖力解釋說，很多民眾於春節前會大量囤貨，節後一至兩個月均處於消化庫存階段，需求明顯轉弱。除季節性因素外，人口老齡化、少子化及畜產品消費多樣化趨勢，亦持續減弱豬肉消費總體需求。

倡推廣智能飼餵壓低成本

中部地區某大型生豬養殖企業有關負責人建議，當前市況下養殖場應盡力壓低成本，比如採取優化飼料配方、推廣智能飼餵、調整產能節奏等措施。同時希望進一步合理拓展豆粕等飼料原料的進口渠道，穩定供應並規範市場，避免成本繼續上漲，加劇行業經營壓力。

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