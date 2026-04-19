中國觀察：高市是否參拜靖國神社 絕非個人私事

關於本星期舉行的東京靖國神社春季例行祭祀，日本官員說，首相高市早苗是否前往參拜，將由她本人作出妥當的判斷。這一表態看似尊重個人選擇，實則迴避靖國神社問題的本質。它從來不是日本內政私事，而是牽動亞洲受害國的敏感議題。

靖國神社供奉着東條英機等14名二戰甲級戰犯，是日本軍國主義發動侵略戰爭的精神象徵，承載着中韓等國數千萬遇難者的慘痛記憶。

高市早苗過往長期堅持春秋祭祀、8月15日戰敗紀念日到靖國神社參拜，此次雖有消息稱其或因「台灣有事」言論引發中方反彈等，考慮今年放棄參拜，但日方官員「個人判斷」的說辭，仍暴露其對歷史問題的輕慢，推卸國家責任。

日本作為二戰戰敗國，正視並反省侵略歷史，是其重返國際社會、與鄰國建立互信的前提，更是《波茨坦公告》等國際文件確立的國際義務。政要參拜本質是為軍國主義招魂，根本沒有「私人不私人」的區別。

此次高市的抉擇，是對日本政治立場的關鍵檢驗。若執意參拜，必然導致中日、日韓關係再次嚴重倒退，引發地區國家強烈抗議。即使放棄參拜，也只是避免矛盾激化，遠未達到正視歷史的應有態度，而是需要更多實際行動同軍國主義割開。

近期中國駐日大使館連遭3次恐嚇，均與自衛隊背景深度關聯。先是自稱「前警察與前自衛隊員組成的軍事精銳部隊」寄送恐嚇信，叫囂「消滅所有在日支那人」；接着自衛隊現役陸尉村田晃大帶刀翻牆闖入使館，揚言「以神的名義」殺害中國外交人員；僅一周後，又有自稱 「應急預備自衛官」者發出遙控炸彈威脅。

三次事件均充滿軍國主義式的狂熱與暴力，絕非孤立偶發，若日方等閒視之，中日外交互信肯定進一步被嚴重侵蝕。

紀曉華