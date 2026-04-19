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北京直擊｜人形機械人半馬賽 榮耀「閃電」48分19秒衝線破人類紀錄︱有片

即時中國
更新時間：08:26 2026-04-19 HKT
發佈時間：08:26 2026-04-19 HKT

今天，由北京市人民政府、中央廣播電視總台等聯合主辦的2026人形機械人半程馬拉松鳴槍開跑，參賽隊伍超百支。自主導航與遙控賽隊同台競技，統一排名，兩組別成績分別按1.0與1.2的加權系數進行核算。                         

開跑時，北京榮耀的遙控「閃電」機械人即領先人類參賽者領跑，一開跑就領先人類跑者；自主導航隊伍則是由宇數機械人領跑。

最終，榮耀的「閃電」以48分19秒的淨成績率先衝線完賽。該機械人也是首個出發的選手。而人類半馬的世界紀錄是56分42秒。

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賽事中的遙控隊伍的最終成績會以1.2的加權加時。央視指，機械人半馬比賽換電所須的時間，以及是否有跌倒也是關鍵，講解員指，機械人在比賽中跌倒並非是一個問題，可以考驗機械人如何能迅速重新投入作賽。

據悉，本年度參賽隊伍暴增近5倍，突破百支，新增自主導航隊伍。更有機械人「高手」在測試中跑出每米10秒的佳績，超越電動車的速度。這場有1.2萬跑者及300多台機械人同場奔跑的盛事，備受關注。

駐京記者楊浚源

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