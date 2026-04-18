Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北京機械人半馬｜賽前熱身未跑先解體 工作人員急推擔架抬走 ｜ 有片

即時中國
更新時間：14:53 2026-04-18 HKT
發佈時間：14:51 2026-04-18 HKT

2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機械人比賽將於4月19日開始，然而在賽前夜間測試時，一台人形機械人卻被起跑線絆倒，當場「開花」解體，被工作人員用擔架抬走，相關影片在社交媒體上廣傳。

機械人起跑沒睇路？

細看影片，當機械人在起跑時，左腳被那條藍白相間的起跑線輕輕一絆，瞬間失去平衡，像人類一樣向前猛撲，「啪」的一聲撲倒在地！倒地後，雙腿還處於運行狀態四散各地，現場一片狼藉。

相關新聞：宇樹科技：機械人有望1小時跑完半馬

相關新聞：宇樹H1跑出10米/秒直逼保特 國產人形機械人刷新世界紀錄｜有片

工作人員見狀迅速走來收拾散落滿地的螺絲、關節和外殼。然後把「傷者」抬上擔架。網民嘲笑：「好專業，還有擔架。」「粉身碎骨。」

比賽承載未來科技展望

亦莊半程馬拉松暨人形機械人比賽是去年全球首創，賽道新增90度急彎和下坡路段，還設下3小時40分的嚴格完賽門檻。這不但考驗機械人的平衡力、穩定性和續航力，更展現未來科技的無限可能。

或有網民會擔心比賽中會再次出現機械人故障的問題，而賽會對此早有準備，本年貼心首度配備「機械人救護車」應對。

據悉，本年度參賽隊伍暴增近5倍，突破百支，涵蓋自主導航與遙控兩大類型。更有機械人「高手」在測試中跑出每米10秒的佳績，超越電動車的速度。這場有1.2萬跑者及300多台機械人同場奔跑的盛事，備受關注。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
2內地青年被指控去年輪姦醉娃今獲撤控 其中1人申訟費獲批 官指沒有自招嫌疑
2內地青年被指控去年輪姦醉娃今獲撤控 其中1人申訟費獲批 官指沒有自招嫌疑
社會
3小時前
《四千金》褟素霞銷聲匿跡多年近況曝光 比汪明荃更早走紅 息影移民加國多年回流定居
《四千金》褟素霞銷聲匿跡多年近況曝光 比汪明荃更早走紅 息影移民加國多年回流定居
影視圈
5小時前
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
04:31
星島申訴王｜ 洗錯藍莓等於食農藥落肚　專家教一招徹底洗淨+鎖住營養
申訴熱話
7小時前
北京下月禁飛禁售無人機 內地辣招掀二手拋售潮
北京下月禁飛禁售無人機 內地辣招掀二手拋售潮
即時中國
7小時前
香港消費=交智商稅？港YouTuber列4點建議「香港賺錢內地洗」 網民反駁：人工物價唔同點比較
香港消費=交智商稅？港YouTuber列4點建議「香港賺錢內地洗」 網民反駁：人工物價唔同點比較
生活百科
21小時前
伊朗國會議長卡利巴夫（右）轟特朗普在社媒的7項說法全屬謊言。X @defense_civil25
伊朗局勢 | 伊朗議長威脅再封霍爾木茲海峽 轟特朗普7項說法全是謊言
即時國際
6小時前
筲箕灣中年漢家中自殺亡 妻子發現惜太遲
筲箕灣中年漢家中自殺亡 妻子發現惜太遲
突發
17小時前
騙徒偽造政府「檢控部」信件附QR Code誘掃描 網民AI拆穿騙局 陸偉雄教認清一特徵分真假
社會
4小時前
無廁所水沖廁「好惡頂」？網民大呻倒水污糟 意外引出「正確」沖水教學：居然咁多人唔知呢招
無廁所水沖廁「好惡頂」？網民大呻倒水污糟 意外引出「正確」沖水教學：居然咁多人唔知呢招
生活百科
19小時前