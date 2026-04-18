北京機械人半馬｜賽前熱身未跑先解體 工作人員急推擔架抬走 ｜ 有片

2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機械人比賽將於4月19日開始，然而在賽前夜間測試時，一台人形機械人卻被起跑線絆倒，當場「開花」解體，被工作人員用擔架抬走，相關影片在社交媒體上廣傳。

機械人起跑沒睇路？

細看影片，當機械人在起跑時，左腳被那條藍白相間的起跑線輕輕一絆，瞬間失去平衡，像人類一樣向前猛撲，「啪」的一聲撲倒在地！倒地後，雙腿還處於運行狀態四散各地，現場一片狼藉。

相關新聞：宇樹科技：機械人有望1小時跑完半馬

相關新聞：宇樹H1跑出10米/秒直逼保特 國產人形機械人刷新世界紀錄｜有片

工作人員見狀迅速走來收拾散落滿地的螺絲、關節和外殼。然後把「傷者」抬上擔架。網民嘲笑：「好專業，還有擔架。」「粉身碎骨。」

比賽承載未來科技展望

亦莊半程馬拉松暨人形機械人比賽是去年全球首創，賽道新增90度急彎和下坡路段，還設下3小時40分的嚴格完賽門檻。這不但考驗機械人的平衡力、穩定性和續航力，更展現未來科技的無限可能。

或有網民會擔心比賽中會再次出現機械人故障的問題，而賽會對此早有準備，本年貼心首度配備「機械人救護車」應對。

據悉，本年度參賽隊伍暴增近5倍，突破百支，涵蓋自主導航與遙控兩大類型。更有機械人「高手」在測試中跑出每米10秒的佳績，超越電動車的速度。這場有1.2萬跑者及300多台機械人同場奔跑的盛事，備受關注。