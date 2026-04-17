幽靈外賣︱拼多多、美團、京東、餓了麼、抖音、淘寶、天貓7家電商平台被罰36億

新華社報道，國家市場監督管理總局今日（17日）對7家電商平台「幽靈外賣」系列案作出行政處罰決定，責令7家電商平台改正違法行為，暫停新增蛋糕店鋪3至9個月不等，並處以罰款35.97億元（人民幣‧下同）。同時，對7家平台企業法定代表人和食品安全總監合計處以罰款1968.74萬元。



所謂「幽靈外賣」，亦即線上餐飲商戶提供的資質異常或實際經營地與證件載明地址不符。

市場監管總局指出，根據相關規定，對上海尋夢信息技術有限公司（拼多多）、北京三快科技有限公司（美團）、北京京東三佰陸拾度電子商務有限公司（京東）、上海拉扎斯信息科技有限公司（原餓了麼，現淘寶閃購）、北京抖音科技有限公司（抖音）、浙江淘寶網絡有限公司（淘寶）、浙江天貓網絡有限公司（天貓）7家電商平台作出相應處罰；另根據規定，對7家平台企業法定代表人和食品安全總監作出相應處罰。

經查，上述7家電商平台對入網食品經營者許可證審核把關不嚴，未依法履行資質審查義務；與轉單平台簽訂合作協議，明知或應知轉單行為侵害消費者合法權益，但未採取必要措施；7家電商平台法定代表人和食品安全總監，負有食品安全管理責任，但未全面履行有關崗位職責。上述行為嚴重違反有關規定



案件啟動調查後，市場監管總局責成電商平台立行立改，7家電商平台均已下架未經審核的有關「幽靈店鋪」，停止與相關轉單平台的餐飲轉單合作。



