廣州越秀公園驚現肥貓奮戰眼鏡蛇 網民：或阻止出去害人︱有片

4月16日，廣東廣州越秀公園有橘貓和眼鏡蛇纏鬥在一起。有目擊者拍攝到，一條體型較長的眼鏡蛇在草叢中快速遊走，眼看即將竄上主路之際，一隻小橘貓突然衝出，與眼鏡蛇激烈纏鬥。

激戰3分鐘各自離開

小橘貓毫不畏懼，多次勇敢揮出「喵拳」發動攻擊，與眼鏡蛇形成對峙局面。雙方僵持約3分鐘後，最終各自離開，沒有分出明顯勝負。當時眼鏡蛇速度極快，若非小橘貓及時出現，眼鏡蛇可能已竄到遊客較多的區域，後果難料。

網民討論稱：「貓貓也許在阻止眼鏡蛇出去害人！」「應該要頒給小貓見義勇為獎！」紛紛讚賞小貓見義勇為。

園方：已採取防蛇措施

針對事件，越秀公園管理方回應稱，隨著天氣逐漸回暖，蛇類活動明顯增加。為確保遊客安全，公園將每月邀請專業隊伍來園開展專項捕蛇行動，同時加強摸查，定期清理、修剪園道與登山徑周邊的雜草，減少蛇類藏匿的隱患。並在人流密集或蛇類可能出沒的區域，噴灑驅蛇藥劑，形成防範屏障。