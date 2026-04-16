斯里蘭卡︱9中國人帶383部手機等器材入境被捕 疑從事電騙活動

過去海外多地電騙犯罪都被指有中國人參與。近日斯里蘭卡有多名中國人入境時，被指身上有大批懷疑用作從事電騙活動的器材。



內地紅星新聞報道，該國海關發言人透露，9名中國公民於周四（16日）凌晨從昆明飛抵首都科倫坡的班達拉奈克國際機場（BIA）。海關人員發現他們以膠帶將大量電子通訊設備纏繞在身上，並藏於衣物內，企圖蒙混過關。被查獲的設備包括383部手機、101部平板電腦及6部Wi-Fi路由器等，總值約2402萬斯里蘭卡盧比（約57萬元港幣）。

另6人走私近7.6萬支香煙入境

同日凌晨，關員還發現6名中國公民試圖將價值約1138萬盧比（約合27萬港元）的香煙非法帶入斯里蘭卡，辦案人員已在卡圖納亞克機場（CMB）將6人逮捕。據斯里蘭卡海關官員稱，該批人分別乘3個不同的航班抵達，執法人員發現他們的旅行袋和背包中藏有7.59萬支中國製造的香煙。



4月16日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會期間，有記者提問，9名中國人日前在斯裡蘭卡被逮捕，罪名是「虛擬網絡攻擊」。郭嘉昆表示，不了解記者提到的具體情況。中國政府一貫要求海外中國公民遵守當地的法律法規，不從事任何形式的違法犯罪活動。中方願同有關國家開展國際合作，共同打擊包括網絡詐騙在內的犯罪活動。