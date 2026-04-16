Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恐怖診所︱重用針頭替15人採血 負責人：已開除涉案者

即時中國
更新時間：20:29 2026-04-16 HKT
發佈時間：20:29 2026-04-16 HKT

浙江杭州發生醫療疏忽。一診所被指周二（14日）義診時，竟用同一個針頭替多人採血。居民擔心，這會帶來疾病傳染的風險。

內地「極目新聞」報道，網民指，在涉事診所的義診台處，有居民問採血的針頭有沒有換，工作人員表示「換了」。但居民看垃圾袋，卻未見有任何廢棄的針頭，遂即時提出質疑。相關人員未能作出合理解釋。

替受影響人士注射AIDS阻斷針

報道指，事件曝光後，負責人周四（16日）稱此事發生於幾天之前，採血的大約是15人，對於有人擔心，故已替關人士做體檢，並注射AIDS阻斷針、乙肝疫苗等。

該負責人指出，那是診所的一場公益義診活動，本意是為居民健康著想的，沒有收錢，沒想到出了這事，涉事員工已被開除。對於為何讓一名不懂專業知識的員工採血，負責人解釋「當時忙，疏忽了」。

負責人又稱，自己正在配合當地部門進行後續處理，對於有居民提出賠償高額精神損失費，他並未答應。

濱江區衛健局工作人員表示，此事該局正在進行調查處理。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
8小時前
警方在學校調查。蔡楚輝攝
珍惜生命｜北角18歲男學生校園墮樓 手腳骨折昏迷送院
突發
7小時前
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
13小時前
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
京都男童棄屍案｜承認犯案繼父多次轉移遺體 街坊揭雙親尋子詭異行徑：諗起都驚
01:33
京都男童棄屍案｜承認犯案繼父多次轉移遺體 街坊揭雙親尋子詭異行徑：諗起都驚
即時國際
5小時前
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
01:41
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
社會
23小時前
宏福苑聽證會︱居民痛失4位至親 視像通話目睹哥哥倒下 陸啟康哽咽：會盡力搵出真相
02:22
宏福苑聽證會︱居民痛失4位至親 視像通話目睹哥哥倒下 陸啟康哽咽：會盡力搵出真相
社會
8小時前
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
05:57
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
申訴熱話
13小時前