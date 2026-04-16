恐怖診所︱重用針頭替15人採血 負責人：已開除涉案者

浙江杭州發生醫療疏忽。一診所被指周二（14日）義診時，竟用同一個針頭替多人採血。居民擔心，這會帶來疾病傳染的風險。



內地「極目新聞」報道，網民指，在涉事診所的義診台處，有居民問採血的針頭有沒有換，工作人員表示「換了」。但居民看垃圾袋，卻未見有任何廢棄的針頭，遂即時提出質疑。相關人員未能作出合理解釋。

替受影響人士注射AIDS阻斷針

報道指，事件曝光後，負責人周四（16日）稱此事發生於幾天之前，採血的大約是15人，對於有人擔心，故已替關人士做體檢，並注射AIDS阻斷針、乙肝疫苗等。



該負責人指出，那是診所的一場公益義診活動，本意是為居民健康著想的，沒有收錢，沒想到出了這事，涉事員工已被開除。對於為何讓一名不懂專業知識的員工採血，負責人解釋「當時忙，疏忽了」。



負責人又稱，自己正在配合當地部門進行後續處理，對於有居民提出賠償高額精神損失費，他並未答應。



濱江區衛健局工作人員表示，此事該局正在進行調查處理。