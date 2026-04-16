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偽娘網紅︱羅大美遭綁架掠財200萬被撕票 主犯被執行死刑

即時中國
更新時間：15:08 2026-04-16 HKT
發佈時間：15:08 2026-04-16 HKT

豫法陽光微信公眾號消息，周三（16日），河南南陽市中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對搶劫殺害網紅「羅大美」的主犯余金生執行死刑。南陽市人民檢察院依法派員臨場監督。執行前，余金生與其近親屬進行會見。

2025年10月24日，南陽市中級人民法院以搶劫罪、故意殺人罪，數罪並罰，判處被告人余金生死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。宣判後，余金生不服，提出上訴。河南省高級人民法院依法裁定，駁回上訴，維持原判。

相關新聞：偽娘網紅︱羅大美轉賬¥200萬仍遭滅口 主犯緬甸輸大部分贓款

內地擁逾百萬粉絲的偽娘羅大美真名叫尚某某，1993年出在河南禹州。羅大美因有唱戲天賦2010年時考入南陽文化藝術學校，學曲劇旦角。畢業後，羅大美四出在農村走唱，至2017直播平台興起，羅大美以偽娘型象成功轉型，曾一夜漲粉10多萬，之後更直播大貨賣化妝品，令他生活開始富裕。

羅大美致富後，除樂於幫助親人外，不時在朋友圈分享他購買的豪車名牌，甚至向友人透露收入情況，令他被認識的42歲「古惑仔」余金生盯上。

相關新聞：偽娘羅大美命案│友人估「露財」招殺機 兇手欲賣至緬甸點解最後卻滅口？

余金生曾因搶劫兩度入獄，嗜賭的他因負債纍纍，於是聯同吳慶（化名）、同居女友同居劉菲（化名），在2023年7月5日將羅大美誘騙到南陽市區的出租房禁錮。

被綁架後，羅大美雖然向綁匪轉賬超過200萬元（人民幣‧下同），但最終仍被對方滅口。余金生等行兇後，冒認羅大美發多條訊息誤導羅的家人，趁機潛逃到緬甸。余金生之後在緬甸在賭場連賭數日，將大部份贓款輸掉。

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