雲南潑水節︱女子遭強開車門惡意射水 空調冒煙死火網民助追兇︱有片

網上繼續流出雲南西雙版納潑水節「暴力」事件。有女子駕車時，遭持高壓水槍民眾，強行打開車門及車尾箱，瘋狂向車內射水，導致空調冒煙及汽車死火。事件引起網民憤怒，紛紛協助搜證助女事主報警追究。

6旬夫婦慘被射至全身濕透

被「潑水欺凌」的岑女士在抖音表示，她在14日飯後駕車回酒店，期間駛至景洪市潑水節現場時，被多名在場人士強行打開車門和車尾箱，用高壓水槍向車內噴射。

岑女士指，當時車內除自己與丈夫外，後座還有年逾6旬的父母。滋事者無視在老人家在車，瘋狂噴射，令他們4人全身濕透。



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她表示，當時車內正開著空調，疑因設備、電線被射濕致故障冒煙，汽車亦隨之「死火」，造成安全問題。

岑女士之後分享短片，顯示其汽車已送往維修及清理車內被射濕泡水的雜物和車廂。她指，事件獲大量網民聲援，提供事發證據，以及協助找出惡意開車門射水的肇事者，目前已經報警處理。

網民紛批評潑水節亂象，「潑水節＝流氓節？」、「像婚鬧」、「一定要報警抓他們 求你了老鄉」、「故意借活動搞破壞」、「拉你後備箱的人，不要放過他」、「已經不是簡單的玩笑了，應該得到懲罰」。