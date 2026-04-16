Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雲南潑水節︱女子遭強開車門惡意射水 空調冒煙死火網民助追兇︱有片

即時中國
更新時間：13:04 2026-04-16 HKT
發佈時間：13:04 2026-04-16 HKT

網上繼續流出雲南西雙版納潑水節「暴力」事件。有女子駕車時，遭持高壓水槍民眾，強行打開車門及車尾箱，瘋狂向車內射水，導致空調冒煙及汽車死火。事件引起網民憤怒，紛紛協助搜證助女事主報警追究。

6旬夫婦慘被射至全身濕透

被「潑水欺凌」的岑女士在抖音表示，她在14日飯後駕車回酒店，期間駛至景洪市潑水節現場時，被多名在場人士強行打開車門和車尾箱，用高壓水槍向車內噴射。
岑女士指，當時車內除自己與丈夫外，後座還有年逾6旬的父母。滋事者無視在老人家在車，瘋狂噴射，令他們4人全身濕透。


相關新聞：雲南潑水節「祝福」變「圍攻」 索女遭高壓水槍狂噴求饒不果｜有片

她表示，當時車內正開著空調，疑因設備、電線被射濕致故障冒煙，汽車亦隨之「死火」，造成安全問題。

岑女士之後分享短片，顯示其汽車已送往維修及清理車內被射濕泡水的雜物和車廂。她指，事件獲大量網民聲援，提供事發證據，以及協助找出惡意開車門射水的肇事者，目前已經報警處理。

網民紛批評潑水節亂象，「潑水節＝流氓節？」、「像婚鬧」、「一定要報警抓他們 求你了老鄉」、「故意借活動搞破壞」、「拉你後備箱的人，不要放過他」、「已經不是簡單的玩笑了，應該得到懲罰」。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
01:41
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
社會
15小時前
星島申訴王 | 退休婦帳戶離奇被駭 亂買末日期權 900萬積蓄瀕清袋 哀嚎：天塌下來
05:57
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
申訴熱話
5小時前
美財長：準備以「金融打擊」對伊朗施壓 向中國及香港等金融機構發警告。路透社
伊朗局勢｜美財長：準備以「金融打擊」對伊朗施壓 向中國及香港等金融機構發警告
即時國際
5小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
5小時前
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
影視圈
19小時前
律師拆解「鹹水災」責任及索償關鍵 肇事方不合作毋須浪費唇舌 「業主租客可一齊告」
律師拆解「鹹水災」責任及索償關鍵 肇事方不合作毋須浪費唇舌 「業主租客可一齊告」
家居裝修
7小時前
河南13歲童遭「割喉」氣管勒斷，老人私拉繩索曬粟米封路釀禍。
河南老人攔路拉繩曬粟米 13歲童遭「割喉」一截氣管未尋回
即時中國
2026-04-15 10:35 HKT
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
內地掀「蒸餾同事」熱潮 離職後仍有AI分身工作 業界料某些工種勢消失
內地掀「蒸餾同事」熱潮 離職後仍有AI分身工作 業界料某些工種勢消失
商業創科
7小時前
手工點心老店「金輝」結業！屹立灣仔20多年 太子女呻被業主1舉動翹起「有啲手藝失傳就真係冇」
手工點心老店「金輝」結業！屹立灣仔20多年 太子女呻被業主1舉動翹起「有啲手藝失傳就真係冇」
飲食
17小時前