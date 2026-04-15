雲南潑水節「祝福」變「圍攻」 索女遭高壓水槍狂噴求饒不果｜有片

本應是充滿祝福的雲南西雙版納潑水節，竟上演「祝福」變「欺凌」的醜陋一幕。近日網上瘋傳一段影片，兩名衣著清涼的女子在景洪市星光夜市，慘遭大批男子手持高壓水槍包圍「圍攻」，即使連連搖手求饒，對方仍未有停手，行為被網民炮轟「粗俗暴力」，已構成性騷擾。

騎「電雞」車遭圍堵

事發於本月13日，正值當地傣曆新年（潑水節）活動期間。網上流傳的影片顯示，兩名女子共乘一輛電動車，在道路中央被十數名男子團團圍住。片中可見，該批男子手持明令禁止的高壓水槍，對準兩名女子的身體，特別是上身及面部瘋狂噴射。

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其中一名女子不堪攻擊，連連揮手並大聲示意拒絕，但施襲者一於懶理，繼續狂噴。其同伴一度試圖駕車突圍但失敗，女子試圖步行離開失敗，只好無奈折返，二人繼續一同承受水槍的「洗禮」。

網民：借祝福為名行騷擾之實

影片曝光後，引發網民一面倒的猛烈批評。不少當地市民留言指出，潑水節的傳統是為了送上祝福，並有不成文的規定，不會向騎車人士及長者潑水，以防發生危險；對待女性亦會相對溫柔。片中男子的行為，已完全超出正常尺度，直斥是「借祝福為名，行騷擾之實」的低俗暴力行為。

官方：屬遊客自發將跟進

事件驚動當地政府部門。西雙版納州文旅局工作人員昨日（14日）回應指，已留意到相關情況，將會記錄上報。

星光夜市所屬的街道辦事處人員則表示，官方的大型潑水活動是在15日才正式啟動，13日發生的事件屬於遊客自發行為。對於如何處理此類不文明行為，工作人員則稱「不便回答」。

事實上，西雙版納多個部門在節前已發出文明倡議，明確要求「不使用高壓水槍等具攻擊性的工具潑水」、「請勿以潑水為名侮辱調戲婦女」、「不向行駛中的車輛潑水」。顯然，片中人的行為已嚴重違反官方指引，令原本喜慶的節日蒙上污點。