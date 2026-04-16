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夸克網盤嚴查海外影視資源 美、韓、泰劇劇迷大逃亡

即時中國
更新時間：12:45 2026-04-16 HKT
發佈時間：12:45 2026-04-16 HKT

內地著名網盤夸克日前展開史上最嚴厲海外影視資源清理行動，導致大量未引進大陸的海外劇連結失效，許多海外劇停止更新內容，大批美、韓、泰、日劇喜好者要大逃亡，將珍藏的影視資源搬到其他儲存空間。

網民：我們是在朝鮮嗎

綜合內媒報道，日前「天府泰劇」、「同影三千」等海外劇搬運博主爆料，指夸克網盤在4月10日起，會清理海外內容，提醒網民要立刻處理儲存在夸克的相關檔案，否則會被夸克方面刪除。

網民對夸克嚴厲清理海外劇議論紛紛。
網民對夸克嚴厲清理海外劇議論紛紛。
網民對夸克嚴厲清理海外劇議論紛紛。
網民對夸克嚴厲清理海外劇議論紛紛。
許多海外劇未正式引入大陸，但在網絡廣泛傳播。
許多海外劇未正式引入大陸，但在網絡廣泛傳播。
網民對夸克嚴厲清理海外劇議論紛紛。
網民對夸克嚴厲清理海外劇議論紛紛。

有消息稱，目前大量夸克網盤的公開分享連結已失效。並且有使用者反饋，此次清理力度較大，即使是對檔案名稱進行修改，也依然存在被系統識別清理的情況。

報道指，大陸官方對侵權的海外影視資源不斷加強治理，2025年7月，國家版權局聯合多部門啟動「劍網2025」專項行動，明確將「網絡儲存+傳播領域的版權整治」列為重點。

2026年2月，中國社科院法學研究所發佈《境外視聽內容無序傳播的文化安全挑戰和應對》，將「版權保護升級」，上升到了文化安全與意識形態安全。

夸克網盤一直是正版以外，腐劇、韓劇、美劇，甚至尺度敏感的海外影視劇的集中地。

對於網盤大清理，網民紛留言，「在強姦犯上也這樣加強力度多好」、「這是朝鮮那邊的事嗎」、「啥時候家暴拐賣有這種力度」、「想要我們看什麼直接說，不要整這些好麼？」、「我們是在朝鮮嗎」、「文化開放還不如十年前」、「也不自己反省一下為什麼大家都愛看海外劇」。

 

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