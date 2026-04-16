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成都溫泉酒店全裸泡池現糞便 消費者控店方僅撈起未換水

即時中國
更新時間：10:25 2026-04-16 HKT
發佈時間：10:25 2026-04-16 HKT

四川成都有溫泉酒店的泡池被發現糞便，但消費者投訴店方僅將糞便撈起，未放水徹底消毒即繼續開放。商家指投訴人當時未有泡湯，拒絕退費，形容遭惡意抹黑。

要求退款被拒絕

據黑貓投訴指，王女士與友人早前到成都「FUFU湯泉」，選用300多元人民幣的單人全裸泡湯項目。

王女士指，在該個全裸大泡池聽到，有孩子在池中踏中疑似糞便物體。

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工作人員打撈後發現確實是糞便。瀟湘晨報
工作人員打撈後發現確實是糞便。瀟湘晨報
有消費者報警處理。瀟湘晨報
有消費者報警處理。瀟湘晨報
「FUFU湯」湯泉酒店泡全裸泡池。瀟湘晨報
「FUFU湯」湯泉酒店泡全裸泡池。瀟湘晨報

王女士於找工作人員，對方將異物用長桿網兜打撈上來，證實是人類糞便。王女士指「不止一兩坨，挺多的。」

王女士稱，打撈完後工作人員未做任何消毒，後續還有消費者泡湯。由於覺得很不衛生，王女士等人放棄落泡池，但要店家退款卻被拒絕。雙方報警後協調未果。

店方指有放水消毒

「FUFU湯」前台工作人員15日接聽查詢時指，出現糞便後當時就進行放水並消殺，且泡池每天換水。對於具體是哪位消費者在泡池留下糞便，工作人員稱「不好判定，因為是全裸泡池（沒監控）。」

工作人員又指，王女士等一行人當時並無泡澡，「可能覺得心裡膈應，讓商家免單，沒有協商下來」，又指事發於清明假期客人比較多的時候，「部分客人沒協商下來就報警了」。

工作人員又補充，「這個事情發生很久了，現在屬於惡意抹黑造謠，我們報警處理了，會追究對方法律責任。」

 

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