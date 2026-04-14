中國觀察︱丁薛祥高規格訪土庫曼 築牢陸路能源通道

中東戰火持續，全球能源供應鏈大受衝擊，石油、天然氣價格忽高忽低，開始禍及許多國家及地區的經濟和民生領域。官方昨日公布，中共政治局常委、國務院副總理丁薛祥，明日起將以習近平主席特別代表的身份，出訪同伊朗接壤的中亞國家土庫曼，重點是出席當地復興氣田四期開工儀式。在國際局勢敏感時刻，這次出訪的外交規格和戰略意義都非同一般。

可能很多人對「國家主席特別代表」這個身份不太了解，其實這是中國最高層級的臨時外交授權，代表着國家元首的意志，並不是一個常設職務。能擔任這個職務的，通常都是副國級或以上的領導人，主要負責處理重大戰略合作、標誌性項目落地、高層機制磋商這類重要事務，不管是禮儀規格還是實際權限，都比常規的政府代表團高得多。

例如2024年副總理張國清以國家主席特別代表赴布魯塞爾出席首屆核能峰會；2023年副總理何立峰赴巴基斯坦出席中巴經濟走廊啟動十周年慶祝活動。有時擔任此職的只是正部級官員，如2021年教育部部長懷進鵬視頻出席聯合國教科文組織全球教育高級別會議。

話說回來，這次丁薛祥以正國級領導人的身份擔任特別代表，更能體現出此刻中土合作的重要性。要知道，土庫曼是中國陸上最大的天然氣供應國。如今中東航道的風險越來越高，海運能源很容易受到衝擊，這條陸上能源通道的戰略價值尤其重要。上月中，土庫曼民族領袖別爾德穆哈梅多夫訪華，雙方已明確約定，要擴大天然氣領域的合作規模。

土庫曼復興氣田是世界第二大單體氣田，2013年習近平親自出席該氣田一期工程竣工儀式。這次氣田四期開工，將進一步提升土庫曼對華的供氣能力，穩定中國能源市場，保障老百姓和企業的用氣需求。

紀曉華