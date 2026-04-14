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南京向馬拉松選手發最高10萬購房補貼 「體育+地產」跨界營銷

即時中國
更新時間：08:30 2026-04-14 HKT
發佈時間：08:30 2026-04-14 HKT

馬拉松跟買樓看似風馬牛不相及，但只要有創意，萬事皆可能。江蘇南京近日為了房地產去庫存，宣布向參加當地馬拉松的跑手提供購房補貼：具體標準為：報名選手2萬元（人民幣，下同）、參賽選手6萬元、完賽選手10萬元。這非孤例，江蘇無錫、湖北荊州、陝西西安西咸新區等地，也同樣為馬拉松參賽選手提供購房補貼。有分析指這是創新的「體育+地產」跨界營銷，不少網民點讚，但也有人提醒，馬拉松是極限運動，「千萬別為幾萬元，拼了老命。」

由南京市棲霞區政府主辦的2026年南京仙林半程馬拉松（簡稱「仙馬」），12日上午在南京棲霞區羊山公園鳴槍開跑，作為世界田聯精英標牌賽事和中國田徑協會A類賽事，本屆仙馬吸引國內外1.2萬名跑手參與，完賽率高達98.97％，4318人刷新個人最好成績。

有趣的是，當地官方微信眾公號本月8日發布《「棲霞有好房，仙馬有好禮」最高補貼10萬元，等您來領！》的通知，引起關注。　根據帖文，今年仙馬有效報名、實際參賽、完賽選手，憑賽事官方出具的對應憑證及本人有效身份證明，可申請享受該補貼。具體標準為：報名選手2萬元、參賽選手6萬元、完賽選手10萬元。三檔優惠不重覆享受，按最高一檔兌現。

申辦流程上，跑手選購指定「房源庫」內的商品房時，向開發商提交本人身份證明、賽事對應憑證（報名記錄/參賽信息/完賽證書）等材料。開發開核驗材料後，便會在購房款中直接抵扣相應補貼金額（不抵首付款），並與購房人簽訂購房合同。房源庫共提供14個樓盤選擇，面積介於89至400平方米之間，選定後不得變更。補貼有效期為今年4月12日至5月31日。

同樣是在江蘇，無錫市住房和城鄉建設局3月18日也曾發布，為助力2026無錫馬拉松賽事，當地多個部門聯合全市43家房地產開發企業推出參賽選手專屬購房優惠活動。活動期間，參賽選手在無錫市區指定樓盤購買新建商品房，最高可享受8萬元優惠。

湖北十堰、湖北荊州、陝西西咸新區等地也曾推出面向馬拉松參賽者的購房優惠。有分析形容此舉是一種創新的「體育+地產」跨界營銷，旨在將馬拉松帶來的龐大「流量」轉化為樓市潛在的「留量」。據統計，2025年全年，全國共舉辦馬拉松賽事594場，其中全馬參賽規模124.4萬人次、半馬329.69萬人次。

對於馬拉松買樓補貼，不少人點讚「有創意」。有人微博留言說：「這很大手筆了，如果可以，我要咬牙跑完，畢竟我一年也沒賺10w（萬）。」但有資深跑友提醒：「量力而行參賽，無跑步基礎者勿盲目挑戰半馬，身體安全優先於補貼。」

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