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深圳擬允商廈廠房 改建高校宿舍

即時中國
更新時間：22:13 2026-04-12 HKT
發佈時間：22:11 2026-04-12 HKT

在寸金尺土的深圳，高校宿位問題越來越突出。專家們普遍認為，像深圳大學一樣直接租借成熟私人住宅的模式，因其高昂的社會溝通成本和潛在的法律風險，並非長久之計。深圳當局近期的一項政策，或許為破解「宿位」僵局提供新的思路。

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4月，深圳發布的《關於既有非居住建築功能轉換實施辦法》中提到，允許空置的商廈辦公室、廠房等非居住建築，經改造後用作保障性租賃住房或高校宿舍，並給予5年過渡期內免繳地價等政策支持。

「這本質上是為高校校外宿舍打開了低成本、高適配的『第二空間』。」南方都市報引述中國城市發展研究院投資部副主任袁帥認為，相比租賃分散的商品房，商辦、廠房的改造使用，不僅能盤活更多類型的存量資產，還能避免因租用小區引發的權益衝突。

袁帥建議，政府在其中應扮演好「引導者」和「監管者」的角色，應明確空置物業改造為宿舍的標準與流程，同時確保宿舍的安全與品質，並建立常態化的溝通協調機制，及時化解高校與周邊社區的矛盾。

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