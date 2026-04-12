深圳大學租800萬豪宅作宿舍 千名學生勢「進駐」惹業主強烈反對

內地高等院校擴招引發的「宿舍荒」問題，近日在深圳引發激烈爭議。據內地傳媒報道，深圳大學（深大）一紙研究生住宿通知，擬將一個均價約800萬人民幣的「豪宅」屋苑——漢園茗院，用作近千名研究生的校外宿舍，隨即點燃了校方需求與業主權益之間的衝突。

業主憂公共資源被擠佔

事件的導火線源於一份網上流傳的《深圳大學麗湖校區2026級研究生住宿安排告知書》。文件顯示，該校區2026級的全日制研究生，將被統一安排在校外的漢園茗院住宿，費用則參照學校統一標準。

深圳大學租漢園茗院作宿舍，引發爭議。

深圳大學租漢園茗院作宿舍，引發爭議。

深圳大學租漢園茗院作宿舍，引發爭議。

此舉隨即引發該屋苑業主的強烈反彈。有業主向傳媒坦言，屋苑的容積率本已甚高，未來若增加近千名學生，電梯、停車場、健身室等公共資源勢必被嚴重擠佔，無法接受自家高尚住宅被貼上「宿舍」的標籤，擔心影響屋苑質素及樓價。

網民點睇？

與業主的強烈反對形成鮮明對比，網民的態度則明顯分化。不少網民對深大學生表示羨慕，直呼「每月幾百元住宿費，就能住進南山總價800萬的豪宅，待遇太好了。」

然而，亦有不少學生表達了實際的憂慮。有學生指出，該屋苑距離麗湖校區約兩至三公里，對於日常上課、往返實驗室而言極為不便，擔心影響學業。

報道分析指出，這次「深大風波」並非單一事件，其背後反映的是內地全國性高校擴招、後勤服務社會化政策，與城市發展空間日益緊張之間的深層次矛盾。