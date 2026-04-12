流動Cafe︱廣東網約車兼賣現磨咖啡 惹兩極討論平台指違規會追責

繼哈爾濱有網約車司機兼賣女兒的拼豆手作受追捧後，廣東江門也有賣現磨咖啡的網約車受關注，不過卻有兩極爭議，有人認為有創意，有人則擔心違規。滴滴平台表明，不建議司機賣咖啡，「一旦被投訴，掙的錢還沒有扣的多」。

上游新聞報道，曾乘坐現磨咖啡網約車的小魚指，當時一台咖啡機擺放在該車副駕駛位置上，椅背後面張貼著規整的價格表。該輛「紅燈咖啡」，標註「現磨現飲、現場製作」。咖啡美式和意式均為22元一杯（人民幣，下同），拿鐵和卡布奇諾最貴，定價29元，另有檸樂、柑奶茶等飲品，售價均超過15元。

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小魚指，司機全程正常駕駛，但會滔滔不絕「科普」咖啡知識，但並未推銷。她估計，司機有需要時，會趁等交通燈時才製作咖啡。小魚形容，車內滿滿咖啡香，其實乘坐體驗不錯，但卻覺得售價稍高。

滴滴平台工作人員4月11日下午回應指，平台對司機推銷產品、加溢價服務有嚴格的規範要求。根據現行規定，若司機未主動推銷不算違規。

該工作人員同時明確表示，平台不建議司機在車內放置咖啡機進行現磨咖啡銷售，「一旦乘客投訴，很容易被判責，還會扣錢。這樣算下來，掙的錢還沒有扣的多。」