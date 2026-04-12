海底撈︱迫收投訴員工買¥500禮物氹客 官方：會賠償兼排查千店

連鎖火鍋集團海底撈，有北京離職員工發文投訴，指員工如被顧客投訴，會被迫自費買500元人民幣禮物送客做補償。海底撈發聲明，指上述員工投訴內容屬實，已作出賠償，並會對逾千間門店作內部排查，是否有類似情況。

須上傳購物單據作證

據九派新聞報道，9日有曾任職北京萬柳店海底撈的前員工發帖，指在海底撈曾因被顧客投訴，遭經理迫「自費500元購買禮品」，送給客人作補償，禮物包括。

海底撈指會向受影響員工作賠償，並排查過千門店。微博

海底撈傳出有門店會迫被投訴的員工，自費買禮物「氹客」。微博

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根據流出的工作群組聊天截圖，顯示多名員工曾遭要求自費買禮物「氹客」，禮物包括公仔、紙巾、毛巾、加濕器、相框等物品，並需將價值500元的購物收據上傳群組內作證明。

上述發文投訴的員工不滿，認為迫被投訴的員工購禮物，做法「缺乏規章制度依據，屬於變相罰款或克扣工資」。

海底撈11日發布說明，坦承確有此事，並表示「正依法對該夥伴進行賠償」。聲明指出，已於10日上午10時通知全大陸旗下1千多分門，進行內部檢查，「一旦發現類似情況，一定依法妥善處理。」