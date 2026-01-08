Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海底撈｜徐州幼童將紙尿褲扔進火鍋 公司報警監護人遭處理

更新時間：20:42 2026-01-08 HKT
發佈時間：20:42 2026-01-08 HKT

海底撈火鍋再陷風波！1月8日，一則流傳網上的視頻引發熱議。視頻顯示，一幼童將手中的紙尿褲扔進火鍋中，網友透露該店為海底撈一門店。有網友憤怒表示，「希望引起重視，盡快處理。」

家長竟邊吃火鍋邊在座位上給幼童換紙尿褲。
海底撈方面向中新經緯介紹，事件發生於2025年12月31日，海底撈江蘇徐州雲龍萬達廣場店，一桌顧客中的兩歲兒童將尿不濕扔至該桌用餐鍋具內，門店及時對鍋具進行廢棄處理並報警，屬地警方已依法對當日在場監護人作出相應處理。

幼童拿起換紙尿褲丟進鍋內。
相關新聞：海底撈︱向火鍋屙尿判賠¥220萬 17歲少年一家登報道歉

此前，海底撈曾因「小便門」事件深陷輿論風波。兩名17歲男生為尋求刺激往海底撈火鍋裏小便，該事件衝上熱搜。兩名未成年人及其監護人被判向海底撈公開賠禮道歉，賠償經濟損失超200萬元。

紙尿褲丟進火鍋，湯底四濺。
相關新聞：海底撈︱孩童飯枱直接小解 超狂母「紙碗尿兜」放身邊續開餐

