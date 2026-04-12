綠皮火車「爆改」5星級旅列 武鐵首發高端團銷9成︱多相

武漢鐵路局前日推出首列由老式綠皮火車「爆改」而成的「舒適型旅遊專列」，車廂配備帶獨立衛浴的大牀房、棋牌室及K歌房等設施。該專列下周三首發12天雲南貴州旅遊團，最低價每人10999元（人民幣，下同），目前首發團9成車票已售罄。

設K歌房茶室多功能空間

綜合內媒報道，這趟「五星級酒店火車」內設有多種房型，包括大牀房、雙人間、三人親子房及四人間，每個包間均配獨立衛浴；車上另設棋牌室、K歌房、茶室等多功能空間，並有提供明廚現炒的餐車服務。

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首發的12天雲貴團，最便宜的四人間上鋪價為10999元/人，最貴的雙人間價格介乎23999至26999元/人，費用已包括車票、景點門票、住宿、列車服務及餐費。此外，6月至9月還將開行17天「獨庫公路+全景南北疆團」，豪華雙人間最貴達58999元/人。

截至目前，該專列今年規劃的15趟行程，整體鋪位已售出約7成，其中首發團僅剩10%名額，銷售形勢頗佳。