Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

綠皮火車「爆改」5星級旅列 武鐵首發高端團銷9成︱多相

即時中國
更新時間：09:47 2026-04-12 HKT
發佈時間：09:47 2026-04-12 HKT

武漢鐵路局前日推出首列由老式綠皮火車「爆改」而成的「舒適型旅遊專列」，車廂配備帶獨立衛浴的大牀房、棋牌室及K歌房等設施。該專列下周三首發12天雲南貴州旅遊團，最低價每人10999元（人民幣，下同），目前首發團9成車票已售罄。

設K歌房茶室多功能空間

綜合內媒報道，這趟「五星級酒店火車」內設有多種房型，包括大牀房、雙人間、三人親子房及四人間，每個包間均配獨立衛浴；車上另設棋牌室、K歌房、茶室等多功能空間，並有提供明廚現炒的餐車服務。

相關新聞：百年廣州火車站︱開出最後一班綠皮火車 全面邁進高鐵時代（多圖）

首發的12天雲貴團，最便宜的四人間上鋪價為10999元/人，最貴的雙人間價格介乎23999至26999元/人，費用已包括車票、景點門票、住宿、列車服務及餐費。此外，6月至9月還將開行17天「獨庫公路+全景南北疆團」，豪華雙人間最貴達58999元/人。

截至目前，該專列今年規劃的15趟行程，整體鋪位已售出約7成，其中首發團僅剩10%名額，銷售形勢頗佳。

 

 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢｜美伊談判進入專家磋商階段 特朗普：正清理霍爾木茲海峽 伊方稱迫退美艦｜持續更新
01:32
伊朗局勢｜美伊第三輪談判結束 伊媒稱雙方仍存嚴重分歧 特朗普：若中國向伊運送武器將面臨「大問題」｜持續更新
即時國際
2小時前
李泳漢疑不滿弟婦插手生意積怨 因拉麵店結業與李泳豪夫婦反目 網民：有人要威鍾意做操控
李泳漢疑不滿弟婦插手生意積怨 因拉麵店結業與李泳豪夫婦反目 網民：有人要威鍾意做操控
影視圈
16小時前
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
東涌城巴回廠途中失控剷上行人路 司機被困車內 送院不治
東涌城巴回廠途中失控剷上行人路 司機被困車內 送院不治
突發
10小時前
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
生活百科
2026-04-10 19:36 HKT
新木優子、中島裕翔宣布結婚 《SUITS》神仙CP戲外修成正果 兩人背景、甜蜜細節一文看清
新木優子、中島裕翔宣布結婚 《SUITS》神仙CP戲外修成正果 兩人背景、甜蜜細節一文看清
影視圈
17小時前
乘風2026丨傳陳凱琳酬勞僅28萬？人氣上升被封「迪麗熱巴2.0」 網民威脅若現一情況會罷睇
乘風2026丨傳陳凱琳酬勞僅28萬？人氣上升被封「迪麗熱巴2.0」 網民威脅若現一情況會罷睇
影視圈
15小時前
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
投資理財
2026-04-11 06:00 HKT
六合彩｜連續兩期無人中 頭獎一注獨中贏2300萬 即睇50期最旺號碼！
六合彩｜2300萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
12小時前
港男指「北上車費好貴」惹熱議！一來一回要$100？網民拆解1原因預咗貴 教路多條$40慳錢路線
港男指「北上車費好貴」惹熱議！一來一回要$100？網民拆解1原因預咗貴 教路多條$40慳錢路線
旅遊
16小時前