百年廣州火車站︱開出最後一班綠皮火車 全面邁進高鐵時代（多圖）
發佈時間：16:55 2026-01-25 HKT
中國高鐵服務發展迅速，截至去年12月底，中國高鐵營運里程已突破5萬公里。而作為擁有過百年營運歷史的廣州站，今次亦邁進全面高鐵時代。
今日（25日）早上10時29分，廣州火車站始發的最後一班普速列車（俗稱綠皮列火車）K303發出。由明日（26日）開始，廣州站將全面接入京廣、貴廣等多條高鐵線路，每日開行動車組208列，實現「高鐵進城、普速外移」。
原本由廣州站始發的6列普速列車調會整至廣州白雲站始發廣州火車站自此將全面開行高鐵動車，翻開新歷史篇章。
