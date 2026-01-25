Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百年廣州火車站︱開出最後一班綠皮火車 全面邁進高鐵時代（多圖）

即時中國
更新時間：16:55 2026-01-25 HKT
發佈時間：16:55 2026-01-25 HKT

中國高鐵服務發展迅速，截至去年12月底，中國高鐵營運里程已突破5萬公里。而作為擁有過百年營運歷史的廣州站，今次亦邁進全面高鐵時代。

今日（25日）早上10時29分，廣州火車站始發的最後一班普速列車（俗稱綠皮列火車）K303發出。由明日（26日）開始，廣州站將全面接入京廣、貴廣等多條高鐵線路，每日開行動車組208列，實現「高鐵進城、普速外移」。

原本由廣州站始發的6列普速列車調會整至廣州白雲站始發廣州火車站自此將全面開行高鐵動車，翻開新歷史篇章。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
9小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
8小時前
張學友破紀錄完成324場巡唱  激罕回應欠債：其實我好慳  屢傳健康亮紅燈親解手心發黃之謎 
18:14
張學友破紀錄完成324場巡唱  激罕回應欠債：其實我好慳  屢傳健康亮紅燈親解手心發黃之謎 
影視圈
6小時前
前港姐季軍驚爆切除子宮卵巢輸卵管  插喉瞓病床照片曝光  需全面停工閨密嘆：以後無得生
前港姐季軍驚爆切除子宮卵巢輸卵管  插喉瞓病床照片曝光  需全面停工閨密嘆：以後無得生
影視圈
5小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
月入10萬在港仍是窮人？ 銀行家列掹掹緊開支清單 每月花剩呢個數 網民嘲洗腳唔抹腳｜Juicy叮
月入10萬在港仍是窮人？ 銀行家列掹掹緊開支清單 每月花剩呢個數 網民嘲洗腳唔抹腳｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
75歲李龍基細數資產大爆前妻唔止攞八層樓 自認多情風流難安定 堅稱精明唔易呃：今次衰咗
75歲李龍基細數資產大爆前妻唔止攞八層樓 自認多情風流難安定 堅稱精明唔易呃：今次衰咗
影視圈
8小時前
攀登101｜Alex Honnold用91分鐘成功登頂 徒手爬城市建築創紀錄
00:42
台北101｜Alex Honnold用91分鐘登頂 創零防護攀摩天樓紀錄
即時國際
4小時前