Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

項飆熱︱廣州高校講座假期照爆滿 獲讚能直指年輕人心聲

即時中國
更新時間：08:47 2026-04-12 HKT
發佈時間：08:47 2026-04-12 HKT

項飆上周一於廣州中山大學開講，主題為「人類學與我們所處的時代」。容納200人的課室擠進400多人，不少觀眾全程站立3小時仍意猶未盡。

有中山大學教師在社交平台分享，會場提前2小時已座無虛席，另有4間教室同步直播亦全數爆滿，即使恰逢清明假期也絲毫未減熱度。講座結束後，大批學生排隊等候簽名，場面堪比追星現場。在內地「公知」一度被污名化背景下，項飆作為公共知識分子的走紅顯得罕見。

大批學生排隊等簽名

「怎麼會有人能把我內心細微的感受說得如此透徹？」不少年輕人在網上感慨，項飆的分享往往直指心聲，並且「毫無高高在上的學術感」，「只有對現實和青年人精神世界的感同身受和關切」。

相關新聞：項飆熱︱人類學家帶動「內卷」成時代關鍵字 粵港高校生跨境追星

他善於從日常觀察出發，將個人體驗提煉為普遍理論，緊貼內地年輕人的現實處境。

「未來幾十年，我們一定會對職業、生活、真實世界產生落差和失望，該怎麼辦？」有學生在中山大學講座上向項飆提問，問題無關學術，但項飆依然認真回應，並將個體經驗放置於更宏闊的社會語境中解讀。他強調，自己提出的概念並非宏大理論或終極真相，而是用於思考、感知與觀察的工具。

「即使不從事學術研究，不攻讀學位，很多年輕人對生活與社會仍有許多疑問。但他們未必需要研究者給出最終答案，研究者需要提供的是更好的思考工具與框架。」項飆說。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢｜美伊談判進入專家磋商階段 特朗普：正清理霍爾木茲海峽 伊方稱迫退美艦｜持續更新
01:32
伊朗局勢｜美伊第三輪談判結束 伊媒稱雙方仍存嚴重分歧 特朗普：若中國向伊運送武器將面臨「大問題」｜持續更新
即時國際
2小時前
李泳漢疑不滿弟婦插手生意積怨 因拉麵店結業與李泳豪夫婦反目 網民：有人要威鍾意做操控
李泳漢疑不滿弟婦插手生意積怨 因拉麵店結業與李泳豪夫婦反目 網民：有人要威鍾意做操控
影視圈
16小時前
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
東涌城巴回廠途中失控剷上行人路 司機被困車內 送院不治
東涌城巴回廠途中失控剷上行人路 司機被困車內 送院不治
突發
10小時前
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
生活百科
2026-04-10 19:36 HKT
新木優子、中島裕翔宣布結婚 《SUITS》神仙CP戲外修成正果 兩人背景、甜蜜細節一文看清
新木優子、中島裕翔宣布結婚 《SUITS》神仙CP戲外修成正果 兩人背景、甜蜜細節一文看清
影視圈
17小時前
乘風2026丨傳陳凱琳酬勞僅28萬？人氣上升被封「迪麗熱巴2.0」 網民威脅若現一情況會罷睇
乘風2026丨傳陳凱琳酬勞僅28萬？人氣上升被封「迪麗熱巴2.0」 網民威脅若現一情況會罷睇
影視圈
15小時前
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
投資理財
2026-04-11 06:00 HKT
六合彩｜連續兩期無人中 頭獎一注獨中贏2300萬 即睇50期最旺號碼！
六合彩｜2300萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
12小時前
港男指「北上車費好貴」惹熱議！一來一回要$100？網民拆解1原因預咗貴 教路多條$40慳錢路線
港男指「北上車費好貴」惹熱議！一來一回要$100？網民拆解1原因預咗貴 教路多條$40慳錢路線
旅遊
16小時前