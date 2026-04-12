項飆熱︱廣州高校講座假期照爆滿 獲讚能直指年輕人心聲

項飆上周一於廣州中山大學開講，主題為「人類學與我們所處的時代」。容納200人的課室擠進400多人，不少觀眾全程站立3小時仍意猶未盡。

有中山大學教師在社交平台分享，會場提前2小時已座無虛席，另有4間教室同步直播亦全數爆滿，即使恰逢清明假期也絲毫未減熱度。講座結束後，大批學生排隊等候簽名，場面堪比追星現場。在內地「公知」一度被污名化背景下，項飆作為公共知識分子的走紅顯得罕見。

大批學生排隊等簽名

「怎麼會有人能把我內心細微的感受說得如此透徹？」不少年輕人在網上感慨，項飆的分享往往直指心聲，並且「毫無高高在上的學術感」，「只有對現實和青年人精神世界的感同身受和關切」。



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他善於從日常觀察出發，將個人體驗提煉為普遍理論，緊貼內地年輕人的現實處境。

「未來幾十年，我們一定會對職業、生活、真實世界產生落差和失望，該怎麼辦？」有學生在中山大學講座上向項飆提問，問題無關學術，但項飆依然認真回應，並將個體經驗放置於更宏闊的社會語境中解讀。他強調，自己提出的概念並非宏大理論或終極真相，而是用於思考、感知與觀察的工具。

「即使不從事學術研究，不攻讀學位，很多年輕人對生活與社會仍有許多疑問。但他們未必需要研究者給出最終答案，研究者需要提供的是更好的思考工具與框架。」項飆說。